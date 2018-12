USA: un homme condamné à 9 ans de prison pour une agression sexuelle dans un avion

Un Indien a été condamné aux Etats-Unis à neuf ans de prison pour une agression sexuelle commise sur une femme dans un avion, alors qu'il était assis entre son épouse et sa victime.

Prabhu Ramamoorthy a été condamné jeudi par un tribunal de Detroit, selon un communiqué d'un procureur fédéral du Michigan. L'homme de 35 ans sera expulsé en Inde une fois sa peine purgée. Il ne pourra jamais revenir aux Etats-Unis.



Lors d'un vol de nuit entre Las Vegas et Detroit en janvier, Prabhu Ramamoorthy a "pénétré avec son doigt la femme qui dormait à côté de lui", rapporte le communiqué du procureur. "Cette agression sexuelle l'a réveillée, elle a vu son pantalon défait et a demandé de l'aide au personnel de bord".



Selon la presse américaine, la femme de Prabhu Ramamoorthy se trouvait à côté de lui au moment des faits. Au réveil de sa victime, l'agresseur aurait fait semblant de dormir sur l'épaule de son épouse. Arrêté à la sortie de l'avion, il a été reconnu coupable par un jury en août.



"Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité lors d'un voyage en avion", a déclaré le procureur fédéral Matthew Schneider. Selon le journal local Detroit Free Press, le juge s'est dit "inquiet" de l'absence de remords de l'agresseur.