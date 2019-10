USA: un homme ouvre le feu dans une église, un blessé

(Belga) Un homme a ouvert le feu samedi matin dans une église d'une petite ville du New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis, blessant une personne avant d'être placé en garde à vue, a indiqué la police locale.

Les motivations du tireur étaient pour l'heure inconnues, a précisé Tracey Hanes, membre des forces de l'ordre de la ville de Pelham, 14.000 habitants. La policière n'était pas non plus en mesure de décrire les conditions de l'interpellation du suspect. Le gouverneur du New Hampshire a également confirmé la fusillade sur Twitter. "Les responsables de l'Etat sont sur les lieux, assistant les premiers secours locaux dans leur réponse et leur enquête sur la fusillade de Pelham", a écrit Chris Sununu. Un enterrement était célébré ou allait débuter lorsque l'homme a ouvert le feu, selon Mme Hanes. (Belga)