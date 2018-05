USA: Un homme porté disparu dans des crues dans l'Etat du Maryland

(Belga) Un homme de 39 ans est porté disparu dans l'Etat du Maryland suite à des crues subites et spectaculaires, informe l'agence de presse AP mardi.

Le vétéran de l'US Air Force a été vu pour la dernière fois alors qu'il tentait de venir en aide à une femme qui cherchait à sauver son chat des inondations dans la ville d'Ellicott City, gravement touchée par des crues. Celles-ci ont détruit des rues et emporté des douzaines de voitures dans la localité à 20 km à l'ouest de Baltimore. Cette bourgade avait déjà été très endommagée lors d'inondations en 2016. Des pluies torrentielles dans l'Etat ont aussi causé des inondations dans les villes plus importantes de Baltimore et Annopolis, si bien que le gouverneur du Maryland Larry Hogan a déclaré l'état d'urgence dimanche.