USA: un marchand d'art découvre six oeuvres de Kooning dans un local

Le tableau "Untitled XXV" de Willem de Kooning, le 4 novembre 2016 à New YorkDON EMMERT

En passant en revue le contenu du local d'un restaurateur d'art pour lequel il avait payé 15.000 dollars, un marchand d'art a découvert ce qu'il croit être six tableaux du peintre abstrait Willem de Kooning, dont la valeur pourrait atteindre plusieurs millions de dollars.

Le local de stockage, situé près de la ville d'Ho-Ho-Kus, appartenait au restaurateur d'art Orrin Riley, décédé en 1986 et qui avait cédé ses biens à sa compagne Susanne Schnitzer, morte en 2009.

Après avoir essayé, en vain, de vendre individuellement les quelque 200 oeuvres qui se trouvaient dans le local, les héritiers de Susanne Schnitzer ont décidé de céder en vrac tout le contenu du local.

"Honnêtement, je savais qu'une autre maison d'enchères ne s'était pas montrée intéressée, donc je me disais que c'était de la camelote", a expliqué à l'AFP David Killen, qui possède une galerie à New York et organise des ventes.

"Tout était emballé", s'est-il souvenu, en détaillant une information rapportée initialement par le New York Post. "J'ai dit: +je vous en donne 15.000 dollars, je prends le risque+."

Ce n'est qu'après avoir vidé la pièce qu'il s'est aperçu que six toiles ressemblaient à des oeuvres du peintre américano-néerlandais Willem de Kooning (1904-1997).

Il les a montrées au restaurateur d'art Lawrence Castagna, qui a travaillé avec de Kooning lui-même mais aussi avec Orrin Riley.

Le professionnel a confirmé l'impression de M. Killen: "Je crois formellement qu'elles sont" des Willem de Kooning, a déclaré M. Castagna à l'AFP, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un avis d'expert.

"Cela ne veut rien dire", a-t-il prudemment expliqué. "C'est simplement mon opinion."

Le marchand d'art, qui affirme avoir également découvert une toile du peintre suisse Paul Klee, va désormais mettre en vente les tableaux, qui pourraient rapporter entre 10.000 dollars et dix millions, selon lui.

En novembre 2016, "Untitled XXV" a été vendu pour 66,3 millions de dollars par Christie's, établissant un record en enchères pour de Kooning, qui a passé l'essentiel de sa vie adulte aux Etats-Unis.

Selon plusieurs médias américains, l'année précédente, le financier Kenneth Griffin avait acheté, à l'occasion d'une transaction privée, le tableau "Interchange" pour 300 millions de dollars.

"Croyez-le ou non, et les gens vont rire en entendant ça, mais ce n'est pas pour l'argent", a dit David Killen. "Je veux de la publicité pour ma maison d'enchères."

Il admet néanmoins que si la vente lui rapportait un montant important, il se verrait bien acheter "un très bel appartement" et de nouvelles portes pour sa galerie.