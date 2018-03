USA: un Nobel japonais hospitalisé, sa femme retrouvée morte

Le lauréat du prix Nobel de chimie Ei-ichi Negishi a été hospitalisé et sa femme a été retrouvée morte dans une décharge à la suite de ce qui semble être un accident de la route dans l'Etat de l'Illinois (nord), sur lequel la police enquête.

La disparition de M. Negishi, 82 ans, et de son épouse Sumire, 80 ans, avait été signalée lundi. Ils ont été retrouvés par la police tôt mardi matin à environ 320 kilomètres au nord-est de leur domicile sur un terrain appartenant à la Orchard Hills Landfill, une décharge gérée par la société Advanced Disposal.

M. Negishi, professeur à l'université Purdue située dans l'Etat voisin de l'Indiana, a été repéré par les forces de l'ordre alors qu'il marchait dans les environs. Le corps de sa femme se trouvait près de leur véhicule.

"Elle et le véhicule ont été retrouvés sur le terrain de la décharge", a expliqué mercredi à l'AFP le lieutenant Brian Ketter, du bureau du shérif du comté de Ogle.

Selon la chaîne locale de télévision WTHR, le couple s'est perdu en se rendant à un aéroport proche et la voiture a terminé sa course dans un fossé. Sumire Negishi serait, d'après cette source, restée sur place tandis que son époux partait chercher de l'aide.

La police, refusant de donner des détails sur l'incident, a précisé qu'elle ne soupçonnait pas d'acte malveillant. Elle a ajouté que M. Negishi recevait des soins dans un hôpital.

L'aéroport Rockford se trouve à environ 13 kilomètres de l'endroit où le couple a été retrouvé.

Le bureau du médecin légiste a indiqué qu'une autopsie allait être réalisée.

M. Negishi s'est installé aux Etats-Unis après avoir obtenu une prestigieuse bourse universitaire Fulbright en 1960 pour étudier la chimie. Il a rejoint l'université Purdue en 1979.

Le comité Nobel l'a distingué en 2010 en compagnie de l'Américain Richard Heck et du Japonais Akira Suzuki, pour la création d'un des outils les plus sophistiqués de la chimie ouvrant la voie à des traitements médicamenteux et à des produits électroniques et plastiques révolutionnaires.