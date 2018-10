USA: un policier tué, 4 autres blessés lors d'une fusillade

(Belga) Un policier a été tué et quatre autres blessés au cours d'une fusillade mercredi en Caroline du Sud, sur la côte est des Etats-Unis, ont rapporté des médias américains, alors qu'un suspect a été interpellé selon les autorités.

Citant le médecin légiste du comté de Florence où le crime s'est déroulé, la chaîne ABC News indique qu'un des cinq policiers touchés est décédé. L'information a été confirmée par la chaîne locale affiliée à CNN, WMBF. "Plusieurs policiers ont été blessés, certains gravement", écrit dans un communiqué le bureau du maire de Florence, cité par ce média. "La fusillade est terminée et le suspect est en garde à vue", a tweeté le service des urgences du comté, sans préciser ni le nombre de personnes blessées ni leur état de santé. Le shérif adjoint du comté, Glenn Kirby, a confirmé à WMBF que le suspect s'était rendu aux autorités après avoir discuté avec un négociateur. De nombreux responsables politiques ont fait part de leur émotion après la fusillade, du gouverneur de la Caroline du Sud au président Donald Trump. "Mes pensées et prières vont au bureau du shérif du comté de Florence et au département de la police de Florence ce soir, en Caroline du Sud", a tweeté le locataire de la Maison Blanche. "Nous sommes reconnaissants, pour toujours, de ce que font nos forces de l'ordre". L'agence fédérale chargée du contrôle des armes à feu a indiqué sur Twitter que des agents se rendaient sur "les lieux de la fusillade impliquant des officiers à Florence" en Caroline du Sud. (Belga)