USA: un pont piétionnier s'effondre et fait plusieurs morts à Miami

(Belga) Un pont piétonnier donnant accès à l'université internationale de Floride (FIU) s'est effondré jeudi à Miami sur une autoroute à six voies, et aurait fait plusieurs morts selon plusieurs médias, citant la police routière.

Un de ses constructeurs, MCM Construction, a confirmé sur sa page Facebook qu'au moins une personne était décédée et que plusieurs avaient été blessées. Selon les images des télévisions, plusieurs voitures ont été prises au piège lorsqu'il s'est écroulé. Une énorme grue et de nombreuses ambulances étaient sur place pour essayer de déblayer les débris et évacuer les blessés. Deux entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont. L'université, qui s'est dite "choquée et attristée" dans un communiqué, avait tweeté samedi dernier une vidéo du pont couvert en train d'être installé d'une seule pièce, sous les vivats. "Ce pont piéton, unique en son genre, glisse en place", avait-elle écrit, en citant son président Mark B. Rosenberg: "FIU veut construire des ponts et assurer la sécurité de ses étudiants. Ce projet permet de réaliser notre mission". Le pont, posé samedi, n'était pas encore ouvert au public et devait donner sur les dortoirs où logent les étudiants. Les images ne font pas état d'escaliers y donnant accès. Selon le journal local "Miami Herald" qui avait consacré un article à ce pont le week-end dernier, l'ouvrage pesait 950 tonnes et devait être fini en 2019. L'université avait communiqué autour de ce projet à 9,3 millions de dollars. Les images d'illustration qu'elle avait publiées dépeignent un pont de près de 100 mètres ultra-moderne, où sont notamment installés des bancs, des climatiseurs et des pistes cyclables. Le "Miami Herald" précise qu'il devait être connecté au wifi. Le département des Transports avait accordé une subvention de plus de 11 millions de dollars pour sa construction. En raison des vacances de printemps, les étudiants n'ont pas cours cette semaine. L'effondrement d'un pont autoroutier au dessus du fleuve Mississippi avait fait 13 morts à Minneapolis, dans l'Etat du Minnesota, en 2007. Des dizaines de véhicules coincés dans un embouteillage avaient alors été précipités dans le fleuve, 20 mètres plus bas. Quatre voies traversaient cet ouvrage vieux de 40 ans. (Belga)