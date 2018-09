USA: un touriste belge décède dans le désert du Nouveau-Mexique

Un Belge a été retrouvé mort la semaine passée dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), indiquent plusieurs médias locaux. Selon les autorités, la dépouille a été découverte mercredi au cours d'une opération de recherche à moins d'un kilomètre du sentier d'Akali Flat, dans une région désertique particulièrement inhospitalière. La cause de la mort n'a pas encore pu être déterminée avec certitude.



L'action de recherche a commencé après que des gardes de l'aire de stationnement du parc ont retrouvé un véhicule vide à l'heure de la fermeture. En 2015, le parc avait fait la une de l'actualité après la disparition d'un couple de Français. Ceux-ci étaient en vacances lorsqu'ils ont succombé de déshydratation au cours d'une balade de sept kilomètres. Leur fils de neuf ans qui les accompagnait avait quant à lui survécu. Sur les panneaux d'information disposés à l'entrée du parc, les autorités somment les visiteurs à prendre suffisamment d'eau et à entamer leur visite dès l'aube. Aucun point d'eau n'est disponible à proximité des sentiers, et il est impossible de s'y abriter à l'ombre. Mercredi, le mercure a grimpé jusqu'à 36 degrés.