USA: une fusillade dans un lycée au Texas fait 8 à 10 morts

Plusieurs morts au Texas suite à une nouvelle fusillade. Les faits se sont de nouveau produits dans un lycée. Un individu se serait présenté avec un fusil dans cet établissement de Santa Fe. Il a ensuite ouvert le feu sur les élèves. Premier bilan avancé par plusieurs médias américains : entre 8 à 10 morts.

Un élève a abattu entre huit et dix personnes vendredi matin dans son lycée de Santa Fe au sud-est de Houston (Texas) et la police recherchait de possibles engins explosifs. "Il y a plusieurs morts confirmés. Le nombre varie mais ce pourrait être entre huit et dix morts", a indiqué lors d'une brève conférence de presse Ed Gonzalez, shérif du comté de Harris qui a envoyé des renforts au comté de Galveston où se trouve la petite ville de Santa Fe. "On me dit que la majorité sont probablement des étudiants", a affirmé le shérif, précisant que des membres du personnel en faisaient également partie.



"Une attaque horrible"



Selon le shérif, le tireur --qui n'a pas été identifié mais a été arrêté-- est un élève de cet établissement et la police a interpellé une seconde personne dont l'interrogatoire était en cours. La présence d'explosifs sur la scène du carnage "est toujours quelque chose que l'on prend en considération dans ce genre de situations", a aussi indiqué le shérif. "Notre équipe d'artificiers et d'autres sont en train d'inspecter" la zone. Le campus de cet établissement scolaire comprend comme la plupart des lycées américains un grand parking bordant des bâtiments et un terrain de baseball et de football américain. Quelques minutes auparavant, le président américain Donald Trump avait tweeté: "Fusillade dans une école au Texas. Les premières informations montrent qu'on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles". En préalable d'un discours sur la réforme pénitentiaire à la Maison Blanche, il a ensuite dénoncé "une attaque horrible". "Cela dure depuis trop longtemps dans notre pays" a-t-il affirmé, assurant que son administration était déterminée à faire "tout ce qui est en son pouvoir" pour protéger les étudiants et s'assurer que "ceux qui représentent une menace pour eux-mêmes et pour les autres" ne puissent détenir d'armes. "Très triste journée, très très triste", a-t-il ajouté. "Quelqu'un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe", a déclaré un témoin seulement identifié avec le prénom Nikki, à la chaîne locale KTRK. Cette source a précisé que des élèves avaient pris la fuite.

Richard Allen, un parent d'élève, a raconté à cette chaîne être arrivé sur place peu après le début de la fusillade et avoir vu plusieurs personnes être emmenées en ambulance. "Mon fils a dit que quelqu'un était entré dans la salle des cours d'arts et a commencé à tirer sur beaucoup d'élèves", a-t-il dit. Les images de télévision montraient des élèves en file indienne, certains en train d'être évacués vers un site à l'écart, où leurs parents pouvaient venir les récupérer. C'est la dernière fusillade en date dans un établissement scolaire des Etats-Unis, où le débat sur les armes à feu fait rage. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, dans le sud-est de la Floride, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.