USA: une jeune fille blessée lors de la fusillade dans son lycée du Maryland est décédée

(Belga) La lycéenne blessée mardi lors d'une fusillade dans son établissement du Maryland, près de Washington, est décédée à l'hôpital où elle avait été admise dans un état très grave, a annoncé vendredi la police locale.

"Le 22 mars 2018, à 23H34 (03H34 GMT vendredi) Jaelynn Rose Willey est morte, entourée de sa famille", ont indiqué les services du shérif du comté de St. Mary. La jeune fille, âgée de 16 ans, avait été blessée à la tête par un autre élève, Austin Rollins, qui avait ouvert le feu avec l'arme de son père dans un couloir du lycée de Great Mills, juste avant le début des cours. Jeudi soir, sa famille avait annoncé qu'elle se trouvait en état de mort cérébrale et avait décidé de débrancher le respirateur artificiel qui la maintenait en vie. Austin Rollins, 17 ans, avait blessé plus légèrement un autre élève avant d'être touché lors d'un échange de coups de feu avec un agent de sécurité. Il est décédé à l'hôpital. Selon la police, le tireur n'avait pas supporté que la jeune fille mette fin récemment à leur relation amoureuse. Cette fusillade, dans un lycée situé à 90 minutes de la capitale américaine, a eu lieu quatre jours avant une grande marche prévue samedi à Washington contre la violence par armes à feu. Depuis le 14 février et le massacre du lycée de Parkland en Floride, où un jeune homme de 19 ans a abattu 17 personnes, des centaines de milliers de lycéens se sont mobilisés pour exiger une meilleure régulation des ventes d'armes. (Belga)