USA: une Russe arrêtée pour avoir tenté d'influencer des organisations politiques

Une ressortissante russe a été arrêtée pour avoir tenté d'influencer en secret des organisations politiques américaines au profit de la Russie, notamment la NRA, le puissant lobby pro-armes, a annoncé lundi la justice américaine.

Mariia Butina, 29 ans, est accusée d'avoir agi "en tant qu'agente d'un responsable d'un gouvernement étranger" pour "infiltrer des organisations" politiques "en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie", détaille l'acte d'accusation, qui fait référence à une "organisation militant pour le droit au port d'arme". La jeune femme se serait "engagée dans ces activités sans révéler officiellement le fait qu'elle travaillait en tant qu'agente du gouvernement russe, comme le requiert la loi". Mariia Butina a comparu lundi devant un tribunal de Washington, au lendemain de son arrestation. Elle est accusée d'avoir travaillé entre 2015 et 2017 pour un haut responsable du gouvernement russe, identifié par la presse américaine comme Alexandre Torchine, un responsable politique et banquier proche du président Vladimir Poutine, et sous le coup de sanctions américaines. Selon l'accusation, Mariia Butina et Alexandre Torchine ont tenté de développer des relations avec des responsables politiques américains pour créer des "canaux officieux" de communication qui pourraient "être utilisés par la Fédération de Russie pour pénétrer dans l'appareil décisionnaire national". Parmi les relations forgées par la jeune femme figureraient la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes américain, largement favorable au parti républicain. En mai 2016, M. Torchine avait rencontré Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, lors d'un évènement organisé par la NRA.