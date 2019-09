USA: Une tempête hivernale précoce déclenche l'état d'urgence au Montana

(Belga) L'urgence a été déclarée dimanche dans l'Etat américain du Montana, au nord-ouest du pays à la frontière canadienne, dans le contexte d'une tempête hivernale "sans précédent" à cette période de l'année.

Le gouverneur du Montana Steve Bullock a déclaré dimanche l'état d'urgence. "Avec une tempête hivernale sans précédent balayant notre Etat de façon surprenante en septembre, les gouvernements fédérés et locaux collaborent étroitement pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Montana", a-t-il commenté tout en annonçant libérer des financements d'urgence. Plus d'un mètre de neige a déjà été enregistré à certains endroits et des vents forts ont abattu des arbres et des lignes à haute tension, détaille la déclaration du gouverneur. Des routes étaient également fermées dans certaines régions. La tempête risque en outre de déclencher des inondations dans d'autres parties de l'Etat.