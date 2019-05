USA: une tornade fait 2 morts dans l'Oklahoma

L'hôtel American Budget Value Inn à El Reno (Oklahoma), frappé par une tornade samediJ Pat Carter

Le passage d'une tornade a fait deux morts dans une petite ville de la grande banlieue d'Oklahoma City, a indiqué dimanche le maire d'El Reno au sujet de l'événement climatique qui a également fait au moins 29 blessés.

La tornade n'aura été en contact avec le sol que durant quatre minutes seulement, le temps de parcourir environ 3 kilomètres et de ravager une résidence de mobile-homes et un hôtel, l'American Budget Value Inn, a indiqué le service de météorologie nationale (NWS).

"L'essentiel du second étage de l'hôtel a disparu", a expliqué le maire d'El Reno, Matt White, lors d'une conférence de presse.

Le NWS a classé la tornade en catégorie 3 sur l'échelle de Fujita, qui en compte 5, un échelon qui inclut des vents dont la vitesse est comprise entre 218 et 265 km/h.

Certains des blessés se trouvaient dimanche dans un état critique, a précisé Matt White, sans en communiquer le nombre.

"Nous sommes en train de conduire des recherches et d'essayer de tout évaluer", a expliqué l'édile.

Depuis le début du printemps, le Midwest a été frappé par des dizaines de tornades, courantes à cette époque de l'année.