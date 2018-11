Utilisation d'armes chimiques: la Russie s'expose à de nouvelles sanctions américaines

(Belga) La Russie n'a pas rempli les conditions posées par les Etats-Unis après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni et s'expose donc à de nouvelles sanctions américaines, a annoncé mardi le département d'Etat américain.

"Aujourd'hui, le département d'Etat a informé le Congrès qu'il n'était pas en mesure de certifier que la Fédération de Russie a rempli les conditions" prévues par une loi américaine de 1991 sur les armes chimiques, a affirmé la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert. Début août, l'administration de Donald Trump était parvenue à la conclusion que les autorités russes étaient derrière l'attaque perpétrée au printemps à l'agent chimique Novitchok en Angleterre. En conséquence, elle avait imposé une première série de sanctions économiques contre Moscou, sur l'exportation de certains produits technologiques et sur les ventes d'armes à la Russie. Sur la base de cette loi de 1991, Washington avait alors donné 90 jours à la Russie, jusqu'à ce mardi, pour déclarer qu'elle n'utilise plus d'armes chimiques ou biologiques, s'engager à ne plus le faire à l'avenir et permettre des inspections pour s'assurer de leur élimination. Selon le gouvernement américain, les autorités russes n'ont pas rempli ces conditions. La loi prévoit donc de nouvelles sanctions. "Le département d'Etat a entamé des consultations avec le Congrès sur les prochaines étapes", a expliqué Heather Nauert. "Nous avons l'intention de respecter les termes de la loi, qui impose la mise en oeuvre de sanctions supplémentaires", a-t-elle ajouté. Des responsables américains avaient prévenu ces dernières semaines que ces mesures seraient "sévères". L'annonce durant l'été de la première série de sanctions, bien que limitée, avait suffi à faire chuter les marchés financiers russes et le cours du rouble. (Belga)