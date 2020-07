Vacances à l'étranger: l’Espagne et le Portugal vont passer au code couleur "vert", sauf certaines villes

Pour informer clairement les Belges qui se rendent à l'étranger ou en reviennent, le comité de concertation a déterminé trois codes couleur. Chaque code correspond à une situation épidémiologique précise et engendre des restrictions/recommandations adressés aux voyageurs. Ces codes viennent d'être associés à des pays, villes, régions, etc. et publiés sur le site des Affaires étrangères. Cette liste est susceptible d'être mise à jour régulièrement.

> Vacances à l'étranger: voici les différents codes couleur associés aux zones de voyage

En Espagne et au Portugal, la situation affichée sur le site des Affaires étrangères va évoluer. Ces deux pays ont été classés oranges dans les départs, car des villes ou régions ont été reconfinées (et sont placée en zone rouge).

Le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin, qui s'est exprimé au micro de la RTBF, a toutefois indiqué que l'Espagne et le Portugal allaient redevenir verts. L'objectif est de donner une couleur qui correspond à la situation dans une grande majorité du pays, tout en précisant dans les autres codes couleurs si certaines régions du pays présentent d'autres conditions. Actuellement, le site des Affaires étrangères n'a pas encore été mis à jour.

Pour rappel, la capitale portugaise Lisbonne, ainsi que les villes espagnoles de Lérida (en Catalogne) et A Mariña (en Galice), sont désormais placées en zone rouge, peut-on lire jeudi sur le site des Affaires étrangères belges. Les voyages vers ces destinations sont dès lors interdits et un retour en Belgique depuis l'une de ces trois régions implique une mise en quarantaine.

Actuellement, les Belges peuvent se rendre sans restriction en Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Lettonie, Croatie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Liechtenstein, Lituanie, Estonie, Bulgarie, République tchèque, Slovénie et Grèce, qui sont placés en code vert.