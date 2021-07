Vacances: voici les conditions Covid pour se rendre en Angleterre, Écosse, République d'Irlande et Etats-Unis

(c) AFP

Été est synonyme de vacances. Mais avec la pandémie mondiale que nous vivons, les pays ont tous leurs propres règles en ce qui concerne les voyages. Quelles conditions pour se rendre en Angleterre, en Écosse et aux Etats-Unis ? RTL INFO répond à vos questions.

Beaucoup de pays assouplissent leurs mesures et restrictions en terme de voyages ces derniers temps. D'autres les durcissent à cause d'une recrudescence du virus due au variant Delta notamment. Malgré tout, chaque pays détermine ses propres règles afin de limiter la propagation du coronavirus sur son territoire. Quid du Royaume-Uni et des Etats-Unis? Quelles mesures sont en vigueur sur place? Est-il possible de s'y rendre si l'on n'est pas vacciné? Que faudra-t-il prévoir pour votre retour vers la Belgique? RTL INFO répond à toutes vos interrogations.

Les conditions pour partir en vacances en ANGLETERRE

Ne faisant plus partie de l'Union Européenne, l'Angleterre adopte sa propre classification nationale des zones à risque dans le monde. Pensez donc à vérifier cette liste régulièrement au cas où la situation sanitaire évoluerait. Pour l'instant, la Belgique figure sur la liste "orange" (amber en anglais) donc partiellement à risque. Pour s'y rendre, plusieurs restrictions ont été mises en place.

1. RÈGLES JUSQU'AU 19 JUILLET, MÊME SI VOUS ÊTES VACCINÉ

IMPORTANT: tous les voyageurs qui arrivent d'une zone orange (amber) doivent suivre une quarantaine de 10 jours à l'arrivée. Si votre séjour est plus court que 10 jours, vous devrez y passer la totalité en quarantaine. Si vous ne respectez pas votre quarantaine, vous encourrez une amende de £10.000 (11.669 euros).

Avant votre départ pour l'Angleterre, que vous voyagiez par voie terrestre, maritime ou aérienne, prévoir CHACUN des points suivants:

Un test négatif PCR ou antigénique réalisé maximum 72h avant votre départ (soit en version papier soit sur votre téléphone) rédigé en anglais, en français ou en espagnol. A faire même si vous êtes vacciné. Si vous n'avez pas de test négatif à votre arrivée sur le territoire, vous recevrez une amende de £500 (583 euros).

Les enfants de 10 ans et moins sont exemptés du test pour entrer en Angleterre.

Réserver et payer pour deux "tests voyage COVID-19" pour le 2e et 8e jour de votre arrivée. Si vous ne réalisez pas ces tests, vous serez susceptibles de recevoir une amende de £2.000 (2.334 euros).

Contrairement au test à montrer avant le départ, cette fois-ci, les enfants de 4 ans et moins sont exemptés de ces 2 tests. Les résultats sont ensuite disponibles entre 24h à 36h. Pour réserver vos tests, veuillez consulter le site du gouvernement britannique qui répertorie les centres de testing ainsi que les prix des tests (sélectionner "provider supervised on site").

Remplir le formulaire de localisation du passager au moins 48h avant votre départ. Ce sera possible seulement après que vous ayez réservé vos deux tests, les références sont à noter sur le formulaire.

Chaque passager doit remplir le formulaire sauf pour les mineurs de moins de 18 ans qui peuvent figurer sur le même formulaire que leurs parents. Vous recevrez ensuite un code QR via email que vous pourrez soit imprimer soit montrer virtuellement.

A votre arrivée en Angleterre, vous devrez:

Rester en quarantaine pour une durée de 10 jours.

Réaliser un test au 2e et 8e jours après votre arrivée (comme expliqué ci-dessus).

Il est toutefois possible de mettre fin de façon anticipée à la période d’isolement sous réserve d’obtenir un test négatif à compter du 5ème jour suivant l’arrivée en Angleterre via le "Test and release scheme". Les enfants de tout âge doivent aussi le réaliser, il n'y a pas d'exceptions. Vous devrez payer un organisme privé pour réaliser ce test. Cette procédure ne dispense pas de l’obligation de réaliser les tests aux 2ème et 8ème jour. Vous devrez donc réaliser un test au 2e jour, 5e jour (si négatif, fin de quarantaine), et au 8e jour (même si celui d'avant est négatif).

Pendant votre quarantaine, le centre de testing et tracking anglais, le "NHS Test and Trace", vous contactera tous les jours via sms, email ou téléphone :

Le "NHS Test and Trace" vous appellera depuis ce numéro: 0300 123 2008. Par message, vous recevrez "NHS".

A chaque contact avec le "NHS Test and Trace", cet organisme vous demandera votre nom complet et date de naissance pour confirmer votre identité.

Le site du gouvernement britannique met en garde contre les arnaques. Le NHS ne peut jamais vous demander de les rappeler sur un numéro commençant par 09 ou 087 (surtaxés). Veuillez vous rendre sur ce site pour avoir la liste complète des arnaques et ne pas vous faire avoir une fois sur place.

2. RÈGLES À PARTIR DU 19 JUILLET

A partir de cette date-là, les voyageurs venant d'une zone orange (amber) et qui sont vaccinés (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford ou l'unique dose de Johnson & Jonhson/Janssen) n'auront plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée s'ils peuvent prouver leur vaccination avec un certificat reconnu par le gouvernement britannique. Les personnes vaccinées seront donc exemptées de quarantaine mais devront toujours:

Avoir un test négatif réalisé dans les 72h avant d'entrer en Angleterre ;

Réserver et payer pour un "test voyage COVID-19" pour le 2e jour de votre arrivée (via ce site);

Les enfants entre 11 et 18 ans doivent aussi présenter un test de moins de 72h pour entrer en Angleterre et réaliser le test au 2e jour de votre arrivée. Par contre, les enfants âgés de 5 à 10 ans ne doivent réaliser que le test au 2e jour de votre arrivée sur le territoire (ils sont donc exemptés de test pour entrer en Angleterre)

Tous les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de quarantaine.

Remplir le formulaire de localisation du passager au moins 48h avant votre départ

Pour connaître l'évolution de l'épidémie du coronavirus en Angleterre ainsi que les mesures et restrictions mises en place sur le territoire, veuillez consulter ce site qui répertorie ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Pensez à le consulter régulièrement avant et pendant votre voyage, la situation est susceptible d'évoluer, le variant Delta gagne du terrain.

POUR ALLER EN ÉCOSSE ?

Attention, depuis l'entrée en vigueur du Brexit, et donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, l'Ecosse aussi ne fait plus partie de l'UE et détient ses propres règles pour entrer sur son territoire (différentes de l'Angleterre).

L'Ecosse adopte donc sa propre classification nationale des zones à risque dans le monde. Pensez à vérifier cette liste régulièrement au cas où la situation sanitaire évoluerait. Pour l'instant, la Belgique figure sur la liste "orange" (amber en anglais) donc partiellement à risque. Pour s'y rendre, plusieurs restrictions ont été mises en place.

MÊME SI VOUS ÊTES VACCINÉ, VOUS DEVEZ VOUS PLIER AUX REGLES CI-DESSOUS.

Avant votre départ pour l'Ecosse, que vous voyagiez par voie terrestre, maritime ou aérienne, prévoir CHACUN des points suivants:

Un test négatif PCR ou antigénique réalisé maximum 72h avant votre départ (soit en version papier soit sur votre téléphone) rédigé en anglais, en français ou en espagnol. Si vous n'avez pas de test négatif à votre arrivée sur le territoire, vous recevrez une amende de £480 (563 euros).

Les enfants de 11 ans et moins sont exemptés du test pour entrer en Ecosse.

Réserver et payer £170 (un peu moins de 200 euros) pour deux "tests voyage COVID-19" pour le 2e et 8e jour de votre arrivée via le site officiel. Si vous ne réalisez pas ces tests, vous encourrez une amende.

Contrairement au test à montrer avant le départ, cette fois-ci, les enfants de 4 ans et moins sont exemptés de ces 2 tests. Les résultats sont ensuite disponibles entre 24h à 36h.

Remplir le formulaire de localisation du passager au moins 48h avant votre départ. Chaque passager doit remplir le formulaire sauf pour les mineurs de moins de 18 ans qui peuvent figurer sur le même formulaire que leurs parents. Vous recevrez ensuite un code QR via email que vous pourrez soit imprimer soit montrer virtuellement.

A votre arrivée en Ecosse, vous devrez:

Rester en quarantaine pour une durée de 10 jours chez vous ou à l'hôtel.

Réaliser un test au 2e et 8e jours après votre arrivée (comme expliqué ci-dessus).

Contrairement à l'Angleterre, il n'est pas possible de mettre un terme de façon anticipée à la période d’isolement, même si un test négatif a été réalisé.

Pour connaître les règles au niveau national et régional, veuillez consulter le site du gouvernement écossais qui répertorie les mesures et restrictions en vigueur pour chaque région du pays selon des niveaux de contamination allant de 0 à 4. Pensez à consulter régulièrement ce site au cas où la pandémie évoluerait là où vous vous voyagez (vous pouvez y rentrer le code postal pour plus de facilité).

Pour consulter les conditions de voyage vers l'Irlande du Nord (hors-UE), veuillez consulter le site officiel du gouvernement.

Les règles pour le retour vers la BELGIQUE depuis l'ANGLETERRE et l'ECOSSE

Attention, le Royaume Uni est classé en zone rouge sur la classification nationale belge des zones à risque. Si vous êtes résident belge, vous devrez prévoir les points suivants pour votre retour en Belgique:

Remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Le PLF doit être rempli par toutes les personnes qui se rendent en Belgique pour plus de 48 heures qu'ils voyagent par voie aérienne, terrestre ou maritime.

Vous venez d’une zone rouge située en dehors de l’Union européenne ? Vous devez effectuer une quarantaine de 10 jours à votre arrivée. Si vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement (disponibles sur covidsafe) : faites-vous tester le 1er ou le 2e jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pouvez quitter la quarantaine dès réception de votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés. Si vous n'avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement : vous devez rester en quarantaine pendant 10 jours. Faites-vous tester le 1er et le 7e jour après votre retour de voyage. Vous recevrez deux codes par SMS pour bénéficier de tests gratuits.

Le certificat covid européen peut être utilisé pour votre retour en Belgique mais n'exempte pas de quarantaine et de tests à l'arrivée.

Et si vous souhaitez faire un passage en IRLANDE (République d'Irlande)?

La République d'Irlande, elle, fait toujours partie de l'Union Européenne. Malgré ça, les conditions d'entrée sur le territoire restent en vigueur jusqu'au 18 juillet, même pour les personnes ayant un certificat covid européen et les personnes vaccinées. Chaque voyageur doit donc prévoir chacun des points suivants avant son départ :

Remplir un formulaire de localisation des passagers au moins 48h avant votre départ. Chaque voyageur de plus de 16 ans doit le remplir. Les enfants de moins de 16 ans peuvent être inclus sur le formulaire de leur représentant légal. Une fois arrivés en Ecosse, vous serez contacté par l'autorité sanitaire du pays durant les 14 premiers jours. Si vous ne remplissez pas ce formulaire et/ou ne répondez pas aux autorités sanitaires, vous encourrez une amende de 2.500€.

Un test PCR négatif réalisé au moins 72h avant le départ, à faire même si vous êtes vacciné!

Enfants à partir de 7 ans doivent réaliser le test.

Pas de quarantaine pour les voyageurs venant de Belgique.

A partir du 19 juillet, l'Irlande acceptera les certificats covid européen. Si vous êtes vacciné, vous n'aurez donc pas besoin de vous faire tester. Votre certificat devra contenir l'une des 3 preuves suivantes :

Un certificat de vaccination: vous êtes considéré comme complètement vacciné au bout de 14 jours après l'injection des deux doses du vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) ou l'unique dose de Jonhson & Johnson (Janssen) ; OU

Un certificat de guérison valable 6 mois maximum après votre rétablissement ; OU

Un résultat négatif à un test PCR réalisé au moins 72h avant le départ.

Les passagers en possession de l'un des certificats ci-dessus seront exemptés de quarantaine à leur arrivée.

Les enfants âgés de 7 à 18 ans qui n’ont pas été vaccinés doivent également subir un test PCR négatif.

Les mesures en vigueur au niveau national sont disponibles sur le site officiel du gouvernement irlandais. A titre d'exemple, les établissements Horeca peuvent ouvrir seulement à l'extérieur, les boîtes de nuits et casinos sont fermés, capacité limitée dans les transports en commun, pas de couvre-feu, évènements extérieurs autorisés avec 200 personnes maximum, théâtres et cinémas ouverts avec une capacité de 50 personnes, etc. Pensez à vérifier régulièrement ce site au cas où la situation épidémiologique évoluerait.

La République d'Irlande adopte sa propre classification des zones à risque. Avant votre départ, pensez aussi à vérifier le code couleur de la Belgique via ce site. Si la Belgique n'est aujourd'hui plus en rouge depuis le 28 mai, elle pourrait le redevenir au vue des recrudescences de l'épidémie de covid dans plusieurs pays. Si tel était le cas, vous devriez réserver un hôtel-quarantaine pour votre arrivée.

Conditions pour votre retour en BELGIQUE depuis l'IRLANDE

La République d'Irlande est classée en zone orange sur la classification nationale belge des zones à risque. Si vous êtes résident belge, vous devrez prévoir les points suivants pour votre retour en Belgique :

Remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Le PLF doit être rempli par toutes les personnes qui se rendent en Belgique pour plus de 48 heures qu'ils voyagent par voie aérienne, terrestre ou maritime.

Vérifiez le code couleur du pays dans lequel vous avez séjourné et/ou si ce pays se trouve sur la liste des pays à très haut risque.

Vous venez d’une zone verte ou orange ? Vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Cependant, si vous êtes vacciné ou avez guéri du coronavirus, pensez à vérifier quel certificat COVID vous possédez sur covidsafe. En principe, vous devez en faire la demande avant le départ : Un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le coronavirus. Vous êtes complètement vacciné si votre dernière injection remonte à au moins deux semaines. Un certificat de rétablissement prouve que vous avez été infecté au coronavirus et que vous vous êtes rétabli. Vous avez eu un test PCR positif datant de moins de 180 jours et votre quarantaine est terminée.



Les conditions pour partir en voyage aux ÉTATS-UNIS

En raison de la pandémie de COVID-19, les Etats-Unis ont INTERDIT l’accès à leur territoire à tous les étrangers ayant séjourné ou transité durant les 14 jours précédant leur voyage dans l’un des pays suivants:

Les 26 pays de l'espace Schengen (dont la Belgique fait partie)

La Chine (hors Hong Kong, Macau et Taiwan)

L'Iran

Le Royaume-Uni et la République d'Irlande

Le Brésil

L'Afrique du Sud

l'Inde

Cette interdiction s’applique également aux voyageurs qui transitent via les Etats-Unis. Les voyageurs ayant séjourné durant les 14 derniers jours dans l’un des pays précités ne peuvent donc plus prendre de vol qui fait escale aux Etats-Unis.

Des exceptions sont prévues, entre autres, pour les résidents permanents légaux et certains membres directs de leur famille, et pour des raisons d’intérêt national. Pour la liste complète des exceptions et savoir si vous y êtes éligible, voir le site web de l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles.

Si l'une des exceptions correspond à votre situation et que vous entreprenez un voyage vers les Etats-Unis par voie aérienne, tous les passagers, MÊME LES VACCINÉS, doivent prévoir l'une des deux preuves suivantes :

La preuve d'un test négatif PCR ou antigénique réalisé 72h avant le départ. Le test négatif devra être fourni à la compagnie aérienne. Si pas de test, la compagnie vous refusera l'embarquement ; OU

Une preuve de test positif et une lettre de votre fournisseur de soins de santé / autorité de santé publique indiquant que vous avez été autorisé à voyager après avoir guéri de Covid-19.

PENSEZ A LE FAIRE TRADUIRE EN ANGLAIS.

Chaque passager doit fournir à la compagnie aérienne une attestation déclarant qu'il a reçu un résultat de test négatif ou qu'il a été autorisé à voyager.

Le "Center for Disease Controle" (CDC), autorité sanitaire aux Etats-Unis, impose aux voyageurs aériens internationaux les points suivants:

Un test PCR à réaliser entre 3 à 5 jours après l'arrivée sur le territoire, MÊME POUR LES VACCINÉS,

Une auto-surveillance et une période de 7 jours d’auto-isolement à domicile ou dans une chambre d'hôtel.

Les personnes complètement vaccinées sont exemptés de quarantaine sur présentation d'un certificat reconnu par les Etats-Unis.

Les personnes vaccinées sont considérées comme complètement vaccinées 14 jours après avoir reçu deux doses du vaccin (Pfizer, Moderna) ou 14 jours après l'unique dose de Johnson & Johnson/Janssen.

Pour connaître les mesures et restrictions en vigueur sur place, veuillez vous rendre sur ce site qui répertorie les restrictions pour chaque Etat et qui est mis à jour régulièrement. A l'heure actuelle, tous les Etats sont ouverts et n'ont pas de couvre-feu en vigueur. Pensez aussi à checker le site diplomatie.belgium pour connaître l'évolution de la situation pour les voyageurs européens.

Les conditions pour votre retour en BELGIQUE depuis les ÉTATS-UNIS

La Belgique adopte sa propre classification nationale des zones à risque. Pour le moment, les États-Unis y sont classés comme étant une "zone verte". Si vous êtes résident belge, vous devrez prévoir les points suivants pour votre retour en Belgique: