Vaccin AstraZeneca: il est "sûr et efficace" tranche l'Agence Européenne des Médicaments

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a terminé son analyse des cas de thrombose chez des personnes vaccinées contre le coronavirus avec le produit AstraZeneca. Sa conclusion est que ce vaccin reste "sûr" et "efficace", et que son utilisation n'augmente pas le risque global de souffrir d'incidents thromboemboliques ou de caillots sanguins.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un nouvel avis sur le vaccin AstraZeneca. "Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s'agit d'un vaccin sûr et efficace", a déclaré la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence. Ces derniers jours, plusieurs pays ont suspendu l'usage du sérum anti-Covid produit par la société pharmaceutique anglo-suédoise à la suite de cas de thrombose, sans toutefois qu'un lien ne soit établi entre ces maladies et l'administration du vaccin.

L'EMA avait répété mardi qu'il n'y avait aucune indication selon laquelle les vaccins étaient à l'origine des caillots sanguins. Elle ajoute néanmoins ce jeudi que l'agence européenne "ne peut exclure définitivement" un lien avec des troubles de la coagulation rares.

Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin, après le signalement d'effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots. Pour rappel, la Belgique a refusé de suspendre ce vaccin, voulant se baser sur des éléments scientifiques et non prendre des décisions politiques et émotionnelles. Elle attendait aussi avec impatience l'avis de l'agence européenne. L'EMA rejoint ainsi l'avis de l'Organisation mondiale de la Santé qui a renouvelé son appel à continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.

L'Italie reprendra vendredi les vaccinations AstraZeneca. Il est probable que suite à cet avis favorable, de nombreux pays européens emboitent le pas.