Vaccin fiable à 90% contre le coronavirus: le Canada prend une option sur 56 millions de doses

Le Canada, pays de 38 millions d'habitants, a annoncé mardi avoir pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires du nouveau vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer. Ces pré-commandes s'ajoutent aux 20 millions de doses déjà réservées par le gouvernement, a confirmé un porte-parole du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement. La veille, le Premier ministre Justin Trudeau avait jugé "très encourageante" l'annonce faite lundi par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin "efficace à 90%", estimant qu'elle permettait d'entrevoir "la lumière au bout du tunnel".

Le Canada a aussi signé des accords avec les Américains Novavax, Johnson&Johnson et Moderna, ainsi qu'avec le Français Sanofi, le Britannique GSK et le Suédo-Britannique AstraZeneca. De son côté, l'Union européenne a annoncé mardi qu'elle s'apprêtait à signer pour 300 millions de doses du nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer, trois fois plus que les doses pré-commandées à ce stade par les Etats-Unis. "Le Canada est l'un des pays qui a pu conclure le plus d'accords et qui a un portfolio de vaccins potentiels le plus varié", s'est félicité M. Trudeau.

Le Premier ministre avait toutefois appelé les Canadiens à "tenir bon" et à ne pas baisser la garde face à la progression de la pandémie, alors que le pays bat des records de nouvelles contaminations quotidiennes depuis plusieurs jours. Le Canada recensait mardi plus de 270.000 cas de contamination au coronavirus et plus de 10.600 morts.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 11 novembre ?