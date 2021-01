Vaccins: BioNTech estime pouvoir fabriquer 2 milliards de doses en 2021

(Belga) La société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé lundi être en mesure de produire "2 milliards de doses" du vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif portant sur 1,3 milliard de doses.

La PME allemande, associée au géant américain Pfizer, est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du "nouveau standard" permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, selon un document mis en ligne sur son site internet. BioNTech compte également sur "l'expansion de ses installations actuelles", dont la mise en route, attendue fin février, d'un autre site de production européen, à Marbourg en Allemagne. Cette nouvelle usine, qualifiée de "point d'inflexion majeur" par l'entreprise, va permettre d'ajouter "jusqu'à 750 millions de doses" à la capacité annuelle de production. La quantité de doses disponibles est l'un des enjeux majeurs d'une stratégie de vaccination contre le Covid-19 au niveau mondial. Le site de Marbourg, le second en Allemagne, pourrait déjà fournir 250 millions de doses supplémentaires au premier semestre, venant renforcer l'usine belge de Puurs où sont produits les lots à destination de l'UE. L'alliance germano-americaine compte également trois site de production aux Etats-Unis. L'annonce du jour intervient alors que la Commission européenne Bruxelles a annoncé mercredi dernier un nouvel accord avec le duo Pfizer-BioNTech, prévoyant une précommande ferme de 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccin anti-Covid, assorti d'une option pour 100 millions de plus. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a elle indiqué vendredi dernier qu'il est possible d'extraire six doses par flacon du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 avec les seringues appropriées, augmentant ainsi la capacité d'utilisation des vaccins déjà commandés. Le lancement de la vaccination fait l'objet de critiques dans plusieurs pays européens --notamment en France, où la campagne a démarré très lentement, et en Allemagne, où des médecins déplorent que le personnel hospitalier ne soit pas prioritaire faute de doses en nombre suffisant. (Belga)