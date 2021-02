Vague de froid historique au Texas: des milliers de tortues de mer à moitié gelées secourues (vidéo)

La vague de froid brutale qui a gelé l'État américain du Texas a engourdi des milliers de tortues marines, pas du tout habituées à une pareille chute des températures. Elles se sont échouées sur les plages de South Padre Island au large de la côte sud du Texas.

Hier, des volontaires en avaient amené quelque 4 700 dans un centre de congrès, où elles sont placées dans des bacs et des enclos avant de pouvoir être libérées lorsque l'eau sera plus chaude.

Wendy Knight, la directrice exécutive de Sea Turtle Inc, qui a été le fer de lance de l'opération, a déclaré à Reuters que c'était "un événement sans précédent". Knight a noté qu'en général, seulement 100 à 500 tortues s'échouent sur les plages du sud du Texas chaque hiver.

Knight explique que les tortues sont "étourdies par le froid", un affection qui touche les animaux à sang froid qui présentent soudainement des réactions hypothermiques telles que la léthargie et une incapacité à bouger lorsque la température dans l'environnement autour d'eux baisse.

Des millions de Texans se sont retrouvés sans chaleur en raison de pannes d'énergie dans l'État déclenchées par une vague de froid dans laquelle les températures de l'air et de l'eau ont chuté bien en dessous des niveaux habituels. La vague de froid, qui a tué au moins 21 personnes et coupé le courant à plus de quatre millions de personnes au Texas, ne devrait pas cesser avant ce week-end.