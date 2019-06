Vague de perquisitions visant des journalistes en Australie

(Belga) La police australienne a perquisitionné mercredi les bureaux du média public d'information, Australian Broadcasting Corporation (ABC) à Sydney, au sujet d'informations publiées en 2017 sur des allégations de crimes de guerre commis par des unités spéciales australiennes en Afghanistan.

Les mandats policiers visaient deux journalistes d'investigation qui travaillaient sur des reportages baptisés "Afghan Files" pour ABC ainsi que le directeur de l'information, Gaven Morris, indique le média. Le chef de l'unité de journalisme d'investigation d'ABC, John Lyon, décrit que six agents de police avaient pénétré dans les bureaux du centre de Sydney du média et avaient procédé à des recherches de courriels, et que celles-ci visaient des affaires spécifiques. Le directeur exécutif d'ABC, David Anderson a déclaré que l'affaire était "grave" et soulevait "des inquiétudes légitimes sur la liberté de la presse et un droit de regard public correct des affaires relatives à la sécurité nationale et à la défense". La police fédérale australienne a fait savoir dans une déclaration que les mandats avaient été délivrés sur base "d'allégations de publication de matériel classifiés" mais ne visaient pas l'arrestation de journalistes. La police a par ailleurs aussi démenti tout lien avec une opération similaire menée la veille. Mardi, la police a perquisitionné la demeure d'une journaliste travaillant pour News Corp Australia, Annika Smethurst, qui avait rédigé en 2018 un article sur les projets gouvernementaux d'accorder plus de pouvoir aux agences de renseignements. Le syndicat des journalistes australiens, "Media, Entertainment and Arts Alliance" a dénoncé un raid qui faisait "outrage à la liberté de la presse qui vise à punir les journalistes pour informer sur des sujets d'actualité légitimes et clairement dans l'intérêt du public". Mardi encore, un présentateur radio a indiqué avoir été contacté par des fonctionnaires des affaires intérieures après avoir relaté qu'un bateau de demandeurs d'asile était en route vers l'Australie. Dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières, l'Australie a reculé de deux rangs par rapport à 2018 quand le pays était 19e. L'ONG évoque un paysage médiatique concentré qui, sous le gouvernement conservateur de Scott Morrison, laisse "d'autant moins de place à un journalisme d'investigation exigeant que les enquêteurs indépendants et les lanceurs d'alerte doivent composer avec des législations drastiques: en 2018 a été adoptée l'une des lois sur la diffamation les plus dures des démocraties libérales, à cela s'ajoutent des textes sur le terrorisme et la sécurité nationale qui rendent presque impossible la couverture de ces questions". (Belga)