Vahid Halilhodzic nommé sélectionneur du Maroc

(Belga) L'entraîneur franco-bosnien Vahid Halilhodzic a été nommé jeudi nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a annoncé la Fédération marocaine de football (FRMF). Il est pressenti pour signer un contrat de deux ans avec un salaire mensuel de 110.000 euros, et la qualification des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde 2022, comme objectif.

Le technicien de 67 ans surnommé "Coach Vahid", était libre depuis son départ du FC Nantes le 2 août. Il succède au Français Hervé Renard, qui aura laissé une forte empreinte en trois ans et demi, malgré une douloureuse élimination aux tirs au but contre le Bénin en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 (CAN). Ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et du Japon, Vahid Halilhodzic a mené ces trois pays en phase finale de la Coupe du monde, même s'il n'a pas accompagné les équipes ivoirienne et japonaise aux mondiaux. Il avait en revanche conduit les Fennecs algériens en huitièmes en 2014, leur meilleur résultat en Coupe du monde. Son expérience du football marocain se limite à quelques mois passés à la tête du Raja Casablanca lors de la saison 1997-1998. Il a été présenté par le patron de la FRMF, Fouzi Lekjaa, qui l'a choisi alors que les Français Laurent Blanc et Luis Fernandez avaient aussi été sondés. Outre Nantes, Halilhodzic a également entre autre entraîné Lille, le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain, Trabzonspor et le Dinamo Zagreb. (Belga)