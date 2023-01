Val-de-Marne: un adolescent de 16 ans mortellement poignardé dans une rixe, un suspect interpellé

Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé devant son lycée à Thiais (Val-de-Marne) et un suspect du même âge a été interpellé peu après à CréteilFRANCOIS NASCIMBENI

Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé lundi matin devant son lycée à Thiais (Val-de-Marne) lors d'une probable rixe entre bandes rivales, et un suspect du même âge a été interpellé peu après à Créteil, devant son établissement.

Les faits se sont déroulés lundi entre 08H00 et 09H00 devant le lycée Guillaume-Apollinaire à Thiais, selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, a précisé le parquet, confirmant une information de Valeurs actuelles.

Le coup de couteau a été porté au niveau du coeur.

Présent également lors de l'agression, un autre jeune lycéen de 16 ans a été blessé à la cuisse et transporté à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon le parquet.

Le contexte d'une rixe entre bandes de jeunes rivales est privilégié, ont précisé plusieurs sources proches de l'enquête.

Le suspect a été interpellé vers 10H00 devant son établissement à Créteil, le lycée Léon-Blum, où il a été récemment scolarisé. Il a été placé en garde à vue.

Le jeune homme est originaire de Choisy-le-Roi, selon une source policière, qui évoque une rivalité entre quartiers de Thiais et Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.

- Match retour ? -

Selon une autre source policière, les rivalités entre Choisy et Thiais "sont historiques et d'actualité". Il y aurait eu "une rencontre" entre des groupes des deux villes le 20 décembre, puis, plus récemment, dans la nuit de vendredi à samedi.

Quinze personnes, mais pas le suspect de l'agression de lundi, ont été interpellées au cours du week-end par la Sûreté territoriale du Val-de-Marne, dont onze mineurs, au centre commercial de Thiais Village.

Ces jeunes ont été arrêtés lors d'un attroupement armé, qui n'a pas fait de blessés.

Contactés par l'AFP, la préfecture du Val-de-Marne et le rectorat de Créteil n'étaient pas joignables dans l'immédiat.

"C'est un évènement dramatique qui choque tout le monde", a réagi auprès de l'AFP le maire Les Républicains de Thiais Richard Dell'Agnola, ne souhaitant pas faire plus de commentaires.

Le département du Val-de-Marne a été le théâtre de rixes entre bandes rivales et d'agressions mortelles entre jeunes, notamment en 2021 à Champigny-sur-Marne ou à Ivry-sur-Seine.

Lors de ces rixes, deux "bandes" peuvent s'affronter sur fond de rivalités territoriales. Un groupe peut aussi cibler un jeune pour son appartenance à une commune, sa présence dans un bus ou sur fond de trafic de stupéfiants.

Des rixes à Paris et en Ile-de-France ont été à l'origine de plusieurs décès de jeunes ces dernières années, notamment dans le département voisin de l'Essonne ou dans la capitale.

Le gouvernement avait lancé en juin 2021 un plan interministériel pour lutter contre ce phénomène.

Fin novembre dans les Yvelines, Djibril un adolescent de 14 ans, a été tué lors d'une rixe entre bandes rivales, celle du quartier des Friches, de Maurepas, opposée à celle des Marchands, de Coignières.

L'affrontement avait éclaté devant un gymnase peu après un gala de MMA (arts martiaux mixtes) où s'étaient rendus en famille de nombreux jeunes.

Le 11 novembre, peu après 21H00, un jeune avait été mortellement poignardé à l'abdomen dans le XVIIe arrondissement, dans le nord-ouest de Paris.

Là encore, l'hypothèse d'un affrontement entre bandes, en l’occurrence celles de la Porte d'Asnières et de la Porte de Saint-Ouen avait été rapidement privilégiée par les enquêteurs.