Onze départements du sud-est en alerte orange orages et pluie-inondation

Un épisode méditerranéen intense va frapper le sud-est de la France, où cinq départements, le Var, le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche, ont été placés en alerte orange orages et pluie-inondatiPascal GUYOT

Météo France a placé 11 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation et vents violents, prévoyant un épisode méditerranéen intense dans le sud de la France pour vendredi soir et samedi.

Dans son bulletin de 16H00, Météo France a jugé que l'épisode en cours nécessitait "un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" dans 11 départements, contre cinq annoncés plus tôt dans la journée.

En plus de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, Météo France craint aussi des pluies fortes et des orages dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, et des vents violents dans la Drôme, l'Isère et la Loire. L'Aveyron est quant à lui concerné par une alerte aux inondations.

Vendredi après-midi, déjà, les précipitations se poursuivent sur les Cévennes, avec des cumuls observés de 5 à 15 mm en trois heures. Sur le Var, "les pluies ou averses se multiplient, donnant localement plus de 10 mm à l'heure".

C'est sur ce département que le risque est le plus grand avec des cumuls attendus entre 120 et 150 mm, 180 à 250 mm localement. Ces orages, parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales, pourront également donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires près des côtes. Les précipitations les plus intenses se produiront en matinée samedi, a alerté le préfet du Var.

Ces pluies sur le sud du Massif Central ainsi que sur la région Paca, "seront génératrices de crues importantes", prévoit Météo France. Les précipitations seront aggravées par un vent très fort près du littoral et en montagne, donnant "de fortes vagues de secteur sud-est combinées à des niveaux d'eau élevés".

En Rhône-Alpes, le vent de sud-est continue de se renforcer dans les prochaines heures, et atteindra 100 à 120 km/h sur le plateau ardéchois et les hauteurs du Pilat, et plus de 100 km/h possible sur l'agglomération de Saint Etienne et la vallée du Gier en descendant vers Givors.

"Ce vent peut également concerner les secteurs de plaine où les structures ont déjà été fragilisées par les chutes de neige de la semaine dernière", prévient Météo France.

Près de 1.000 foyers étaient encore privés d'électricité dans la Drôme vendredi, après les fortes chutes de neige du week-end précédent.