Venezuela: des délégués de l'opposition à La Barbade pour continuer le dialogue avec le gouvernement

Les représentants du chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó se sont rendus à La Barbade pour poursuivre le dialogue avec le gouvernement de Nicolas Maduro, à la recherche d'une solution à la crise politique qui secoue le Venezuela, a annoncé dimanche l'équipe de M. Guaido.

"La délégation désignée par le Président (E) @jguaido retourne à la Barbade pour continuer, avec diligence, le mécanisme de négociation d'Oslo afin de parvenir au changement qui mettra fin aux souffrances des Vénézuéliens", a déclaré le bureau de presse de Juan Guaido sur Twitter.

Le gouvernement, de son côté, n'a pas encore confirmé l'envoi de ses représentants sur l'île caribéenne.

Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition avait repris entre le 8 et le 10 juillet à La Barbade sous les auspices de la Norvège, qui avait annoncé que les parties avaient convenu de mettre en place un groupe pour travailler "de manière continue et rapide".

Il s'agissait du troisième round de dialogue depuis le mois de mai.

Pour Juan Guaidó, reconnu comme président par interim du Venezuela par une cinquantaine de pays, ces pourparlers doivent notamment servir à obtenir le départ de Nicolas Maduro de la présidence.

L'opposant vénézuélien qualifie Nicolas Maduro de "dictateur" et d'"usurpateur" en raison de l'élection présidentielle "frauduleuse" de 2018 qui a permis au président chaviste de se maintenir au pouvoir.