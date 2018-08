Venezuela: fort séisme de magnitude 7,3, pas de victime, ni de dégât

Un fort séisme, d'une magnitude comprise entre 6,3 et 7,3 selon les sources, s'est produit mardi après-midi au Venezuela, suscitant la panique parmi la population mais sans causer à ce stade ni victime, ni dégât majeur.

Le séisme a été enregistré avec une magnitude de 7,3 par l'Institut américain de géophysique (USGS), et de 6,3 par la Fondation vénézuélienne d'enquêtes sismologiques (FUNVISIS).

L'épicentre de ce tremblement de terre, enregistré à 17H31 heure locale (21H31 GMT), se trouvait à une profondeur de 123 kilomètres, à proximité des côtes de l'Etat de Sucre, selon l'USGS.

Le séisme s'est produit à environ 400 km à l'est de Caracas, selon la FUNVISIS.

"Il n'y a pas d'alerte au tsunami après ce séisme", annoncé dans la foulée le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC).

La secousse de plusieurs secondes a été ressentie à Caracas, notamment dans les immeubles de plusieurs étages dont beaucoup ont été évacués.

"Les tableaux ont été ballottés, les verres des fenêtres grinçaient. J'ai descendu les marches et tous les appartements de mon immeuble de dix étages avaient les portes ouvertes. On s'est retrouvé en bas", a déclaré à l'AFP José Oviedo, habitant de l'est de Caracas.

Sur des photos de l'AFP, on pouvait voir un immeuble abandonné de la capitale dont la partie supérieure semblait légèrement inclinée après la secousse. Les internautes postaient les photos de fissures ou de petites chutes de pans de murs sur les réseaux sociaux.

"Il a été ressenti dans plusieurs états du pays (...). A l'heure qu'il est, nous ne déplorons aucune victime et sommes en cours d'évaluation des dégâts", a déclaré le ministre de l'Intérieur, le général Nestor Reverol.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'alerte, notamment de la part d'habitants de la région de Caracas, peu habitués à ce genre de phénomène tellurique.

"Nous lançons un appel au calme", a insisté le ministre au cours d'une intervention télévisée.

Les deux derniers séismes les plus forts au Venezuela se sont produits le 29 juillet 1967 d'une magnitude de 6,7 à Caracas, faisant plus de 200 morts, et le 9 juillet 1997, de magnitude 7 à Cariaco (Sucre), qui avait tué 73 personnes.