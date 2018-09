Venezuela: gigantesque coupure d'électricité à Caracas

(Belga) Une grande partie de Caracas a subi dimanche une coupure d'électricité pendant 45 minutes environ, le quatrième incident de ce type en un peu plus d'un mois.

Cette coupure de courant a affecté également des localités proches de Caracas, telles que La Guaira, qui abrite l'aéroport international de la capitale vénézuelienne, six millions d'habitants. La compagnie nationale d'électricité, la CORPOELEC, n'a pas fourni d'explications sur l'incident, qui s'est produit vers 12H00 local, soit 16H00 GMT. Le 31 juillet dernier, une coupure d'électricité de trois heures avait affecté 60% de Caracas, selon la CORPOELEC. Le Venezuela traverse une profonde crise économique. Et de nombreux Etats du pays connaissent régulièrement des coupures de courant. Le pays est frappé en outre par une inflation galopante et manque cruellement de denrées alimentaires, de médicaments et de tous types de biens de consommation courante.