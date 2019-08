Venezuela: Guaido met en garde Maduro contre la tentation d'avancer les législatives

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a mis mardi en garde le président Nicolas Maduro contre le "désastre" que pourrait représenter, selon lui, la convocation d'élections législatives anticipées afin de renouveler le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition.

"Que se passerait-il si le régime osait, et il peut le faire, avancer vers des législatives anticipées sans conditions (négociées avec l'opposition)? Ils vont se noyer dans leurs contradictions, dans leur isolement, dans un désastre", a déclaré M. Guaido à des journalistes avant d'entrer au Parlement, dont il est le président.

"Nous sommes là, debout, en train d'exercer nos fonctions", a ajouté ce député social-démocrate qui s'est autoproclamé président par intérim en janvier et a été reconnu par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis.

Lundi soir, l'Assemblée constituante du Venezuela, proche du président socialiste Nicolas Maduro, a annoncé qu'elle envisageait de convoquer des législatives anticipées.

"Je vais proposer une commission (...) pour évaluer conformément à la loi, à la Constitution et à la situation politique de notre pays, avec des consultations de tous les organismes, du peuple, de la rue, quand sera le meilleur moment de procéder à ces élections", a déclaré le président de l'Assemblée constituante (ANC) Diosdado Cabello.

"S'il résulte de cette consultation que ce doit être le 1er janvier (2020), nous organiserons ces élections de l'Assemblée nationale le 1er janvier. S'il s'avère que ces élections doivent être effectuées cette année (...), elles se feront comme le dit la consultation", a poursuivi le numéro deux du régime chaviste, qui espère donner "cette information au pays dans les prochains jours".

Les élections pour renouveler l'Assemblée nationale sont pour l'instant prévues pour décembre 2020.

Le Venezuela traverse actuellement la crise politique et économique la plus dure de son histoire récente, marquée par la récession, l'hyperinflation et la lutte pour le pouvoir entre Juan Guaido et Nicolas Maduro.