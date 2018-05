Venezuela: l'inflation annualisée explose à 13.779%

L'inflation annualisée au Venezuela a explosé à 13.779% en avril, selon un rapport diffusé lundi par le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition dans ce pays en crise.

Le "taux d'inflation annualisée en avril 2018 par rapport à avril 2017 (est de) 13.779%", selon les chiffres dévoilés par la commission des Finances.

Les députés relèvent une hausse des prix de 80,1% en avril et de 897,2% en cumulé pour les quatre premiers mois de 2018.

"Nous sommes dans le pays qui a l'inflation la plus élevée au monde (...) Une nouvelle politique fiscale et de changes doit entrer en vigueur pour stabiliser la monnaie", a déclaré lors d'une conférence de presse le député Rafael Guzman, président de la commission.

Le Venezuela, pays pétrolier en plein naufrage économique, jongle entre les pénuries d'aliments et l'hyper-inflation, attendue à 13.800% en 2018 par le FMI.