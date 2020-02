Venezuela: l'opposant Guaido de retour à Caracas après sa tournée internationale

(Belga) Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido est rentré mardi à Caracas, après une tournée internationale de 23 jours en Amérique latine, en Europe et aux Etats-Unis, a constaté l'AFP.

L'opposant est arrivé à l'aéroport international de Maiquetia, qui dessert Caracas, qu'il a ensuite quitté au milieu des invectives et échauffourées entre ses supporteurs, dont plusieurs députés, et des partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro, selon des journalistes de l'AFP. "Guaido, fasciste!" ont crié les travailleurs de la compagnie aérienne d'Etat vénézuélienne Conviasa, sanctionnée vendredi par les Etats-Unis, après avoir pénétré dans la zone où des députés et des journalistes attendaient l'opposant. Des membres du corps diplomatique l'attendaient également. M. Guaido est ensuite monté à bord d'un véhicule blanc en direction de la capitale. "Nous somme à Caracas. J'apporte l'engagement du monde libre, prêt à nous aider à retrouver la démocratie et la liberté (...) Le moment est arrivé", avait écrit l'opposant sur Twitter à l'atterrissage de son avion. "Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité, la confiance et la discipline politique sont nécessaires", a ajouté le chef du Parlement, reconnu comme président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis. Juan Guaido est rentré à Caracas à bord d'un vol de la compagnie portugaise TAP, en provenance de Lisbonne, après avoir bravé pour la deuxième fois une interdiction de sortie du territoire émise par les autorités. Fin février 2019, il s'était rendu en Colombie pour tenter, en vain, de faire entrer de l'aide humanitaire stockée à la frontière avec le Venezuela, avant d'entreprendre une tournée en Amérique latine. Il avait regagné Caracas le 4 mars. Juan Guaido a débuté une tournée internationale le 19 janvier. Il s'est à nouveau rendu en Colombie, ainsi que dans plusieurs pays européens, au Canada et aux Etats-Unis. Il a été reçu à la Maison Blanche par le p^résident américain Donald Trump qui a promis de briser la "tyrannie" du président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro. Les Etats-Unis ont averti le pouvoir de Nicolas Maduro que Juan Guaido devait pouvoir rentrer en toute sécurité au Venezuela après sa tournée. Lundi, le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello, avait affirmé qu'il "ne se passera(it) rien" lorsque l'opposant rentrerait au Venezuela. "Personne ne sait quand va prendre fin sa promenade touristique. En vérité, cela ne nous touche pas (...) Il ne se passera rien. Il n'est rien et le rien ne peut rien provoquer d'autre que du rien", avait déclaré M. Cabello. Il a précisé toutefois que l'opposant, poursuivi par la justice pour "trahison à la patrie", ne bénéficierait d'aucune impunité, sans évoquer une quelconque arrestation. (Belga)