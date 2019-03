Venezuela: le bras droit de Guaido arrêté pour "terrorisme"

Le bras droit de l'opposant vénézuélien Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, a été arrêté jeudi et accusé de "terrorisme" lors d'un raid nocturne à son domicile vivement condamné à l'étranger.

Le député Roberto Marrero, 49 ans, "chef de cabinet" de Juan Guaido, a été arrêté à son domicile vers 02H00 du matin (06H00 GMT) jeudi par les services de renseignement, le Sebin: le ministre de l'Intérieur, Nestor Reverol, l'a accusé d'être "directement responsable de l'organisation de groupes criminels".

"De nombreuses armes de guerre et de l'argent en devises ont été saisis lors du raid contre sa résidence", a affirmé M. Reverol.

Sans nommer M. Marrero, le président Nicolas Maduro a annoncé la "capture d'un groupe terroriste" qui prévoyait de s'en prendre à des hôpitaux, des stations de métro et des unités militaires avec l'aide de "mercenaires de Colombie et d'Amérique centrale".

Pour M. Guaido, qui a reçu le soutien d'une cinquantaine de pays dont celui des Etats-Unis, cette manoeuvre "vile" et "grossière" vise à "l'intimider": "Ils ont arrêté Roberto Marrero, mon chef de cabinet, en l'accusant de détenir deux fusils et une grenade déposés (intentionnellement) chez lui", avait tweeté dès l'aube M. Guaido, engagé dans un bras de fer avec Nicolas Maduro depuis deux mois.

"Ils veulent m'intimider? Ils veulent venir me prendre? Qu'ils viennent (mais) ils ne pourront nous faire dévier de la route que nous sommes en train de tracer", a ensuite déclaré l'opposant à la presse.

Pour lui, le gouvernement veut instiller "la peur" dans les rangs de l'opposition mais expose sa "faiblesse" en agissant ainsi.

Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale dominée par l'opposition, avait lui-même été arrêté par les services de renseignement vénézuéliens (Sebin) le 13 janvier lors d'une opération spectaculaire en pleine autoroute, avant d'être relâché une heure après.

- Condamnations -

L'arrestation de M. Marrero a été condamnée par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo: "Nous appelons à sa libération immédiate. Ceux qui le retiennent devront rendre des comptes", a-t-il mis en garde via Twitter.

"Nous ne tolérerons pas l'emprisonnement ou l'intimidation par Maduro du gouvernement légitime du Venezuela", a renchéri le vice-président américain Mike Pence.

L'ONU a cependant invité à "empêcher toute escalade": "Nous renouvelons notre appel à ce que tous les acteurs au Venezuela prennent des mesures immédiates pour apaiser les tensions", a déclaré un porte-parole à New York.

L'Union européenne a réclamé une "libération immédiate et inconditionnelle" de l'opposant. La France a insisté sur "l’arrêt de la répression contre l’opposition" alors que les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les arrestations et détentions sans jugement dans le pays.

M. Marrero, avocat de profession, a été arrêté lors d'une opération du Sebin à son domicile ainsi qu'à celui, non loin de là, du député d'opposition Sergio Vergara dans le quartier résidentiel de Las Mercedes à Caracas.

Un chauffeur du Parlement, Luis Paez, 24 ans, arrêté en même temps que M. Marrero, fait l'objet des mêmes accusations.

Lors de son arrestation, Roberto Marrero "a crié que (les membres du Sebin) avaient déposé chez lui deux fusils et une grenade. Ils l'ont emmené et je lui ai dit de rester fort", a déclaré M. Vergara à la presse.

Selon le député, une quinzaine d'agents l'ont jeté au sol et ont "visité" sa maison, puis l'ont interrogé sur le domicile de Roberto Marrero. Au cours de cette opération, qui a duré deux heures selon lui, deux procureurs étaient présents, a-t-il ajouté.

"Ils ont commencé à enfoncer (l'entrée de) la maison de Roberto Marrero, qui se trouve à quelques mètres de la mienne, jusqu'à ce qu'ils réussissent à entrer", a-t-il déclaré.

"Depuis, la dictature retient ces deux citoyens", a conclu M. Vergara.

Juan Guaido s'est rendu jeudi matin au domicile de son collaborateur, une maison aux murs blancs. Au niveau de la porte d'entrée, le mur était abîmé et l'intérieur de la maison était sens dessus dessous, a constaté l'AFP.

- "Toutes les options" -

Cette arrestation intervient alors que le Venezuela est plongé dans une profonde crise politique depuis que M. Guaido s'est proclamé président par intérim le 23 janvier, en contestant la régularité de la réélection de M. Maduro, entachée de fraudes selon lui.

M. Guaido a plusieurs fois affirmé qu'il était prêt à autoriser une intervention militaire étrangère.

Le président américain Donald Trump a réitéré mardi que "toutes les options" étaient examinées pour faire partir Nicolas Maduro du pouvoir. "C'est honteux ce qui se passe au Venezuela --l'endettement et la destruction et la famine", a-t-il ajouté.

Washington impose au Venezuela des sanctions économiques et a décrété un embargo sur le pétrole, exportation cruciale pour l'économie du pays, qui doit entrer en vigueur le 28 avril.

A Santiago, les présidents colombien Ivan Duque et chilien Sebastian Piñera, qui reconnaissent tous deux Juan Guaido comme chef d'Etat du Venezuela, ont eux aussi condamné l'arrestation de M. Marrero. "Nous voulons que le Venezuela embrasse la liberté et vive une renaissance institutionnelle", a dit M. Duque.

Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a réagi en qualifiant les gouvernements chilien et colombien de "satellites de Donald Trump" et d'"instrument pour l'agression contre le peuple vénézuélien et ses institutions".