Venezuela: Maduro officiellement candidat à la présidentielle

Le président socialiste du Venezuela Nicolas Maduro a officiellement déposé mardi sa candidature à la présidentielle anticipée du 22 avril, qui sera boycottée par l'opposition.

"Voilà le plan de la patrie 2025, qui consiste en un renforcement de la voie et de l'héritage de notre bien aimé commandant Hugo Chavez (...) vers la prospérité économique", a déclaré le chef de l'Etat socialiste en remettant son dossier à la présidente du Conseil national électoral (CNE) Tibisay Lucena, en direct à la télévision. Vêtu de sa traditionnelle chemise rouge, Nicolas Maduro s'était rendu peu avant sur la tombe du défunt Hugo Chavez, qui a dirigé le pays de 1999 à 2013. "Nous allons l'élire à nouveau, avec notre bulletin de vote nous allons résoudre les problèmes que nous avons", a déclaré à l'AFP Hector Cadenas, un militant du camp au pouvoir qui attendait le président devant le CNE. Prenant de court une opposition divisée et affaiblie, le président socialiste Nicolas Maduro a avancé au 22 avril l'élection présidentielle initialement prévue pour la fin de l'année. Elu en 2013, Nicolas Maduro est très impopulaire dans ce pays pétrolier en pleine crise économique, frappé par de graves pénuries de médicaments et d'aliments.