Venezuela: nouvelle arrivée d'aide des Etats-Unis à la frontière de Colombie

Plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire des Etats-Unis, destinée au Venezuela, sont arrivées samedi du côté colombien de la frontière, une délégation américaine appelant l'armée, soutien du régime de Nicolas Maduro, à ne pas bloquer son entrée prévue le 23 février.

Deux avions militaires américains C-17 ont atterri à l'aéroport de la ville frontalière de Cucuta, lors de la seconde phase d'une opération qualifiée de "show politique" par le président vénézuélien Nicolas Maduro, et qui vise à pallier les pénuries d'aliments et de médicaments dont souffre l'ancienne puissance pétrolière, en plein marasme économique. Une délégation des Etats-Unis, dirigée par le secrétaire de l'agence pour le développement international (USAID), Mark Green, était présente à la livraison de cette aide, stockée ensuite dans des entrepôts aménagés près du pont international de Tienditas, qui unit la Colombie au Venezuela, mais barré par l'armée vénézuélienne, notamment à l'aide de plusieurs conteneurs. L'envoyée du département d'Etat américain, Julie Chung, a averti les militaires qui restent loyaux à Nicolas Maduro de ne pas bloquer l'entrée de cette aide, envoyée à l'appel de l'opposant Juan Guaido, reconnu président intérimaire par une cinquantaine de pays et qui a appelé à manifester samedi prochain pour la réclamer. "Vos concitoyens fuient et meurent de faim. Vous commettez une terrible, terrible erreur en bloquant cette aide", a déclaré Mme Chung lors d'une conférence de presse à Cucuta. L'un des avions, en provenance de la base de Homestead, à Miami, a notamment apporté 70 tonnes d'aide, dont des suppléments nutritionnels, des produits d'hygiène, ainsi que des monte-charges et du personnel pour aider à décharger la cargaison. Elle s'ajoute à d'autres envois d'aide, expédiée des Etats-Unis ainsi que de Porto Rico et stockée à Cucuta, sous la surveillance des autorités colombiennes depuis le 7 février. Le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro, qui revendique le soutien d'une cinquantaine d'autres pays membres de l'ONU, nie l'urgence humanitaire et a averti qu'il n'autoriserait pas l'entrée de cette aide humanitaire, qu'il considère comme une étape avant une intervention militaire américaine. Depuis Washington, où il était en visite cette semaine, le président colombien Ivan Duque, a réaffirmé samedi "l'engagement des Etats-Unis et de la Colombie pour la libération du Venezuela".