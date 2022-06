Venezuela: rencontre de l'opposition avec la délégation américaine

(Belga) La principale alliance de partis d'opposition au Venezuela a finalement rencontré la délégation américaine arrivée lundi dans le pays pour poursuivre les pourparlers amorcés en mars avec le pouvoir vénézuélien, selon un communiqué diffusé mardi soir.

"A l'occasion de la visite de la délégation américaine, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour coordonner les efforts visant à rétablir le processus de négociation" avec le gouvernement Maduro, selon le texte de la Plateforme Unitaire (PU) qui a réaffirmé qu'elle était "prête" à "reprendre immédiatement un processus de négociation sérieux". Dans la matinée, lors d'une conférence de presse, le coordinateur de PU, Omar Barboza, pressé par des journalistes avait avoué ne pas avoir été "invité" par la délégation américaine et ignoré "l'ordre du jour" et "l'agenda" de celle-ci. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a révélé à la télévision lundi soir qu'une délégation américaine était arrivée lundi à Caracas pour poursuivre le dialogue entamé en mars, quelques jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Selon plusieurs observateurs, ce réchauffement diplomatique visait à éloigner Caracas de la Russie, un de ses principaux alliés, et à envisager un assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole dans un contexte de tensions liées à la hausse du prix du baril. Washington n'avait mardi ni confirmé ni démenti la présence d'une délégation à Caracas. Les Etats-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019 après la réélection de Nicolas Maduro en 2018 pour un second mandat lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. (Belga)