Venezuela: Trump impose de nouvelles sanctions, notamment dans le secteur de l'or

(Belga) La Maison Blanche a imposé jeudi de nouvelles "dures" sanctions contre le Venezuela, accusé de faire partie, avec Cuba et le Nicaragua, d'une "troïka de la tyrannie" en Amérique latine.

Ces sanctions visent notamment le secteur de l'or, et les mesures punitives contre La Havane sont également renforcées, a annoncé John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, selon le texte d'un discours prononcé à Miami. Il s'en est pris à "ce triangle de la terreur qui va de La Havane à Caracas et à Managua" et à ses trois "tyrans qui pensent être des hommes forts et des révolutionnaires" mais qui ne sont en fait que "des figures clownesques et pitoyables". (Belga)