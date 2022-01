Vente aux enchère d'un diamant noir à l'origine inconnue: il pourrait provenir de l'espace

Un diamant noir pesant 555,55 carats est mis aux enchères chez Sotheby's et porte bien son nom "The Enigma". Aussi connu sous le nom de "diamant carbonado", il pourrait provenir... de l'espace.

Ces diamants "sont entourés de mystère tant au niveau de leur origine que de leur formation car il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Celui-ci en est un exemple particulièrement remarquable, un bel exemple d'un de ces types de diamants", a commenté le géologue Aaron Celestian, conservateur des sciences minérales au musée d'histoire naturelle de Los Angeles.

"Nous pensons que la plupart des carbonados ont environ 2,6 à 3,2 milliards d'années. La Terre n'a que 4,65 milliards d'années, donc cela remonte plus près des événements terrestres majeurs qui se déroulaient à l'époque comme le début de la tectonique des plaques et l'oxygénation de l'atmosphère terrestre", a-t-il ajouté.

Il n'y a que deux endroits au monde où des carbonados de cette structure ont été trouvés : le Brésil et la République centrafricaine. On pense que le diamant a été trouvé dans une mine dans l'un de ces pays. Le propriétaire actuel, qui vend la gemme aux enchères, a eu "The Enigma" en sa possession pendant deux décennies, mais on sait peu de choses sur son histoire avant cela. Il n'a jamais été exposé auparavant et devrait se vendre entre 4 et 7 millions de dollars.

Cependant, pour quelqu'un comme le Dr Celestian, le joyau n'a pas de prix. "J'adorerais mettre la main sur ce diamant", a-t-il admis.

Les scientifiques ont théorisé sur les origines des diamants carbonado. Cependant, comme on n'en sait pas assez sur les processus profonds de la Terre ainsi que sur les formations de nébuleuses dans l'espace, ils sont en désaccord. "Nous pensons qu'ils auraient pu se former très profondément à l'intérieur de la Terre, bien plus profondément que ce que nous savons déjà des diamants. Il y a des hypothèses qui suggèrent qu'ils se sont formés sur les sites d'impact, où un gros astéroïde a frappé la Terre, transformant le carbone à la surface de la Terre en ces carbonados. Et il y a aussi des hypothèses interstellaires qui suggèrent qu'ils ont grandi dans l'espace et sont ensuite tombés sur Terre. Nous ne savons donc pas réellement d'où ils viennent", a détaillé le conservateur.



des analyses de ce diamant pourraient ainsi nous en dire "beaucoup sur ce qu'est la minéralogie intérieure de la Terre profonde, de quoi est faite la Terre, et nous ne connaissons tout simplement pas les réponses à ces questions parce que nous ne pouvons pas échantillonner aussi profondément. Des diamants comme celui-ci, c'est une occasion rare pour nous de voir ce que sont exactement certains de ces matériaux de l'intérieur profond de la Terre", a plaidé le géologue. "Ou, s'il venait de l'espace, ce qu'il nous dirait, c'est l'évolution de notre système solaire, des informations sur l'évolution des planètes dans notre système solaire et c'est aussi assez excitant? Donc quoi qu'il arrive, je pense que des recherches vraiment passionnantes pourraient provenir de ces types de pierres", a-t-il ajouté.



"The Enigma" pourrait cependant échapper aux scientifiques car l'achat du diamant noir est ouvert à tous ceux qui ont suffisamment d'argent ou de crypto-monnaie. Sa vente aux enchères se terminera le 9 février.