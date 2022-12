Incroyable: des paires de baskets portées par Michael Jordan et Serena Williams vendues aux enchères (vidéo)

Les baskets portées et signées par le légendaire basketteur Michael Jordan figurent en bonne place dans la vente aux enchères du nouveau département de Christie's New York, "Sneakers, Streetwear & Collectibles". La société de vente aux enchères a créé le nouveau département en septembre. Il comprend des objets de collection à travers la musique, la mode, l'art et l'histoire du sport, avec des baskets et du streetwear.

Le plus gros lot, les baskets Air Jordan 1 portées par Michael Jordan en personne, est estimé entre 200 000 et 300 000 dollars. Une autre paire, qui date de 1985 et qui est signée par Michael Jordan, est estimée entre 100 000 et 200 000.

La vente aux enchères en ligne, appelée "The Greats", comprend également des objets de collection d'autres icônes du sport, designers et marques de streetwear.

Comme une paire de chaussures portée et signée par la championne de tennis Serena Williams, fabriquée par le designer Virgil Abloh, a un prix de vente estimé entre 17 000 $ et 20 000 $. Une autre paire, également portée, est livrée avec une balle de tennis signée par Williams et devrait rapporter entre 8 000 et 10 000 dollars.

Les patins à glace scintillants portés par le gardien de but de la Ligue nationale de hockey Henrik Lundqvist, qui a joué pour les Rangers de New York, sont estimés entre 50 000 $ et 70 000 $.

Caitlin Donovan, responsable du nouveau département chez Christie's, a déclaré que la demande était forte dans le monde entier: "Nous avons des collectionneurs incroyables qui sont en Asie, au Moyen-Orient, à travers l'Europe, aux États-Unis... Vous savez, dans toutes les tranches d'âge. Et cela, pour moi, est l'une des parties les plus excitantes, c'est de voir les inscrits aux enchères avoir entre 17 et 75 ans", s'est-elle réjouit

Les enchères ont été ouvertes le 29 novembre sur le site internet de Christie's. La vente se clôture le 6 décembre (voir ici).