Vers un réaménagement du site d'un ex-camp nazi pour Roms tchèques

Le site d'un ancien camp de concentration nazi pour Roms, à l'emplacement duquel une porcherie industrielle a été bâtie, sera réaménagé aux termes d'un document signé vendredi à Prague, a annoncé le mouvement anti-raciste européen EGAM.

L'existence d'une exploitation porcine géante sur un lieu de l'holocauste rom situé à Lety dans le sud-ouest de la République tchèque était dénoncée depuis longtemps par la société civile et les défenseurs des droits de l'Homme.

Les signataires de ce mémorandum d'entente, l'EGAM (Europeen Grassroots Antiracist Movement) et le Musée de la culture rom à Brno (est), mèneront ensemble un projet baptisé "Dignité pour Lety!", a indiqué à l'AFP le président de l'organisation, Benjamin Abtan.

Quelque 1.300 hommes, femmes et enfants roms sont passés entre août 1942 et mai 1943 par ce camp, la dernière étape pour la plupart d'entre eux avant les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau.

Près de 330 Roms, dont au moins 241 enfants, sont morts à Lety, notamment du typhus. Les nazis ont exterminé environ 90% des Roms tchèques durant l'occupation du pays.

Bâtie dans les années 1970, l'exploitation porcine a été privatisée après la chute du régime communiste en 1989.

En novembre dernier, le gouvernement tchèque a annoncé avoir acquis pour 450 millions de couronnes (17,7 millions d'euros) cet établissement à la société privée Agpi, pour le démanteler.

La porcherie cessera de fonctionner avant fin février, selon cette société.

"L'objectif de l'initiative est d'élargir les connaissances sur l'histoire du camp de Lety et sur les gens qui y ont été persécutés, et de définir un avenir digne du site, avec la participation du plus grand nombre possible d'organisations", lit-on dans le mémorandum.

"Nous mettons fin au locucide (crime contre le lieu) de Lety", a indiqué M. Abtan à l'AFP, soulignant que l'initiative coïncide avec le lancement de l'appel d'un collectif de personnalités européennes pour la création d'une fondation pour la mémoire du génocide des Roms.

Les époux Serge et Beate Klarsfeld et le réalisateur Tony Gatlif figurent parmi ces personnalités.