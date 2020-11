Veterans Day: cérémonies séparées mais simultanées pour Trump et Biden

(Belga) Joe Biden et Donald Trump, qui ne reconnaît pas la victoire de son concurrent à l'élection présidentielle, ont assisté mercredi au même moment à deux cérémonies honorant les anciens combattants pour le Veterans Day.

Le président-élu démocrate Joe Biden s'est rendu à Philadelphie (nord-est) à un mémorial de la Guerre de Corée, en compagnie de son épouse Jill Biden. Presque simultanément, le président républicain Donald Trump se trouvait au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour l'hommage traditionnel aux anciens combattants, où il a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu. Joe Biden a été déclaré samedi vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre sur la base de résultats officiels et de projections des médias. Mais Donald Trump refuse de reconnaître cette victoire, affirmant sans éléments concrets à l'appui qu'il a été victime de fraudes. Les deux présidents ne se sont pas exprimés lors de ces cérémonies. Mais Joe Biden avait adressé un peu plus tôt sur Twitter un message aux anciens combattants, assurant qu'une fois en fonctions il serait un "commandant en chef qui respecte votre sacrifice, comprend votre service, et ne trahira jamais les valeurs que vous défendez si courageusement". (Belga)