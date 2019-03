Vive POLÉMIQUE: un lion abattu en plein sommeil par un chasseur américain (vidéo)

Les images datent de 2011 mais ont été rendues publiques ces dernières heures sur Twitter. Sur la vidéo, on voit un chasseur américain abattre un lion en plein sommeil au Zimbabwe.

Vidéo choc. Un chasseur américain, Guy Gorney, tue un lion en plein sommeil au Zimbabwe. Les faits remontent à 2011, mais la vidéo n'a fuité que récemment et est devenue virale ces dernières heures. C'est le compte Twitter d'un avocat anglais spécialisé dans la défense des animaux qui les a rendues publiques, 'Protect All Wildlife'. A moins de 50 mètres du chasseur se trouve un lion mâle en train de dormir sur son dos, alors que le soleil se lève. A voix basse, un deuxième homme, probablement le guide, lui distille des conseils sur les tirs mortels à venir. Le premier coup part. Le lion se tord de douleur et rugit bruyamment. Guy Gorney tire à nouveau. Et puis une troisième fois, le tir fatal. Le lion s'étend au sol et pousse son dernier souffle. Le guide serre alors fièrement la main de Guy Gorney tout en le félicitant. Les deux hommes finissent par se diriger vers le lion. "Très joli lion. Magnifique. C'est un lion exceptionnel", lâche le guide.

Ces images ont provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux et nombre de commentaires épinglent l'attitude lâche du chasseur. Guy Gorney, âge de 64 ans, est originaire de l'Illinois aux États-Unis. Sa page Facebook regorge de bêtes tuées comme en témoignent ces clichés:



Les faits rappellent la vive polémique qu'avait suscité la mort du Lion Cecil en 2015, tué par un dentiste américain, toujours au Zimbabwe.