Vienne supplante Melbourne dans le classement des villes les plus agréables à vivre

(Belga) Vienne a supplanté Melbourne au sommet du classement des villes où la qualité de vie est la plus enviable, établi mardi par le cabinet britannique The Economist Intelligence Unit (EIU). Melbourne, seconde ville australienne, avait conservé la première place cinq années d'affilée.

Le classement juge 140 métropoles à la faveur de leur stabilité, des niveaux de soins de santé et d'éducation, de l'offre culturelle, et de la qualité de l'environnement et de l'infrastructure qu'elles offrent à leurs habitants. Mis à part Melbourne, qui passe au second rang à 0,7 point près, deux autres villes australiennes figurent dans le top dix: Sydney (5e) et Adélaïde (10e). Le Japon, avec Osaka 3e et Tokyo 6e, le Canada, avec Calgary 4e, Vancouver 6e et Toronto 7e, et le Danemark, avec Copenhague 9e, se partagent le reste du top 10. Quatre villes n'y figurent plus, comme Hambourg en Allemagne, Helsinki en Finlande, Perth en Australie et Auckland en Nouvelle-Zélande, pas tant en raison de mauvaises performances qu'en raison du très haut niveau de compétitivité des autres cités. Plusieurs villes d'Europe de l'Ouest ont en outre vu leur score s'améliorer grâce à une embellie dans l'évaluation de la menace terroriste par rapport aux années précédentes. Les villes les moins recommandables pour leur niveau de vie sont Damas (Syrie), Dhaka (Bangladesh), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) et Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) où les conflits sont la principale raison de résultats médiocres. (Belga)