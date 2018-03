Vietnam: treize morts dans l'incendie d'un grand complexe luxueux à Ho Chi Minh-ville

Treize personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'un immeuble à Ho Chi Minh-Ville, capitale économique du Vietnam, ont annoncé les autorités.

L'incendie du Carina Plaza a commencé vers minuit dans les étages inférieurs du bâtiment avant de rapidement se propager aux étages supérieurs. "Treize personnes sont mortes et plus d'une dizaine d'autres ont été blessées. Elles sont mortes par suffocation", a déclaré à l'AFP une fonctionnaire de la ville qui a souhaité garder l'anonymat. D'après elle, la cause de l'incendie n'a pas été identifiée pour l'instant.

Mais le feu se serait déclaré dans le parking souterrain qui relie les différents blocs de l'immeuble, a affirmé vendredi le site d'information officiel VietnamPlus.

Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour circonscrire l'incendie. Ce grand complexe luxueux, qui comprend plusieurs bâtiments de 15 à 22 étages, une piscine et un court de tennis, est situé dans un quartier résidentiel de l'ex-Saïgon, principale agglomération du Vietnam. Les incendies de maisons, de bars ou de restaurants sont fréquents dans ce pays communiste d'Asie du Sud-Est, où les normes de sécurité sont peu respectées. En novembre 2016, un incendie dans un bar karaoké à Hanoï avait également fait 13 morts, principalement des fonctionnaires piégés dans de petites salles insonorisées prévues pour que les clients puissent chanter.