Vietnam: un ex-membre du politburo condamné à 18 ans de prison pour corruption

Un ex-membre du politburo du Vietnam a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour corruption, en pleine opération "mains propres" visant fonctionnaires banquiers et hommes d'affaires.

Déjà condamné une première fois à 13 ans de prison lors d'un récent procès, Dinh La Thang, également ancien patron du groupe pétrolier public PetroVietnam (PVN), est le plus haut responsable vietnamien à tomber dans cette campagne anticorruption menée par le régime depuis 2016 et qui, d'après les observateurs, cache des motivations politiques.

M. Thang a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour "violation de réglementations de l'Etat sur la gestion économique". Il devra également verser à l'Etat une compensation de 26 millions de dollars.

Le parquet l'a accusé d'avoir approuvé en 2008 l'achat avec des fonds publics de 35 millions de dollars d'actions de la banque privée Ocean Bank, sans l'autorisation du conseil d'administration de PVN ni du Premier ministre. M. Thang a assuré au cours du procès avoir eu le feu vert du Premier ministre.

Ocean Bank s'est retrouvée au bord de la faillite après avoir été victime d'importantes malversations. Fin septembre 2017, son ancien directeur général, Nguyen Xuan Son, a été condamné à mort et son ancien président, Ha Van Tham, qui fut l'un des hommes les plus riches et influents du pays, à la perpétuité.

Quatre autres hauts fonctionnaires ont été condamnés jeudi à des peines allant de 22 mois à 23 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir.

Des dizaines de banquiers, hommes d'affaires ou hommes politiques ont déjà été condamnés dans le cadre de la vaste campagne anticorruption menée par le gouvernement.

Le cas le plus spectaculaire a été récemment celui de Trin Xuan Tanh, ancien apparatchik qui était à la tête de PetroVietnam Construction, enlevé en Allemagne en juillet 2017 et condamné en début d'année à la prison à vie à deux reprises pour détournement de fonds. C'est dans ce procès, largement médiatisé par les autorités communistes, que Dinh La Thang avait été condamné à 13 ans de prison.