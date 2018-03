Vif émoi aux Etats-Unis: la police abat un homme "armé"... d'un banal iPhone

Un père de famille noir a été abattu dans son propre jardin par la police de la ville californienne de Sacramento, les agents pensant qu'il était porteur d'une arme qui s'est révélée être... un banal iPhone, selon des vidéos rendues publiques mercredi soir.

Cet homicide ayant toutes les apparences de la bavure suscitait jeudi un vif émoi à travers les Etats-Unis, à tel point que le Sacramento Police Department (SPD) a assuré dans un communiqué "avoir conscience de l'importance des faits et de leur impact sur la population".



Stephon Clark, 22 ans, a été tué dimanche soir derrière la maison appartenant à ses grands-parents et où il résidait.



Les deux policiers en cause, qui ont tiré à eux deux 20 balles, intervenaient de nuit, après un appel au numéro d'urgence 911 faisant état d'un homme fracturant des véhicules dans le quartier.



"Montre tes mains!"



Prenant Stephon Clark pour l'auteur des ces infractions, ils l'ont pris en chasse, épaulés par un hélicoptère de la police équipé d'une caméra infrarouge. La scène a ainsi été filmée depuis le ciel ainsi que par les caméras portatives fixées à l'uniforme des agents.



Ces vidéos montrent Clark courant dans le quartier et trouvant refuge dans l'arrière-cour de sa maison, pisté par l'hélicoptère. Les deux policiers pénètrent sur la parcelle de sa maison et crient: "Montre tes mains!" puis, juste après: "Arme, arme, arme!".



Ils ouvrent le feu, les détonations étant visibles sous la forme de flashes blancs dans la séquence filmée depuis l'hélicoptère.



"Au moment des tirs, les policiers ont cru que le suspect les braquait avec une arme. Mais, une fouille poussée des enquêteurs n'a permis de retrouver aucune arme. Le seul objet retrouvé près du suspect a été un téléphone portable", a indiqué la police de Sacramento.



"Vous n'êtes que des meurtriers"



En entendant les coups de feu juste à l'extérieur de leur domicile, les grands-parents de Stephon Clark ont composé le 911, sans savoir que la police se trouvait déjà sur place.



"J'ai dit aux policiers: 'Vous n'êtes que des meurtriers'", a déclaré la grand-mère, Sequita Thompson, à la chaîne Fox 40.



"Ainsi, il se serait trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment dans son propre jardin ?", a-t-elle également ironisé, selon le journal Sacramento Bee.



Les deux agents ont été placés en congés d'office et une enquête a été ouverte.



Ce nouveau décès brutal a relancé un débat récurrent sur les abus des forces de l'ordre à l'encontre des Noirs américains. Ces derniers représentent proportionnellement une part écrasante du nombre des civils tués par la police.