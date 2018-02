Vingt-trois touristes piqués par une méduse vénéneuse en Thaïlande

(Belga) Vingt-trois touristes ont été piqués depuis samedi par une méduse vénéneuse sur une plage du sud de la Thaïlande, dans la province de Songkhla, ont indiqué les autorités à l'agence allemande DPA.

Les touristes ont été emmenés dans des hôpitaux dans la région, à 950 km au sud de la capitale Bangkok, après avoir été piqués par une galère portugaise (ou blue bottle jellyfish en anglais), un organisme aquatique des mers tropicales et subtropicales. La totalité des touristes blessés sont de nationalité thaï. Une partie a ressenti des problèmes de respiration, tandis que d'autres ont souffert de brûlures. La galère portugaise est connue pour ses longues tentacules vénéneuses bleues. Elle vit à la surface de l'eau et se trouve dans l'Atlantique et dans les océans pacifique et indien. (Belga)