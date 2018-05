Violences à Gaza - Macron s'entretient avec Netanyahu, appelle au "dialogue" avec les Palestiniens

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa "très vive préoccupation" sur la situation à Gaza et appelé au "dialogue pour relancer le processus de paix israélo-palestinien" en s'entretenant mardi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a indiqué l'Elysée.

Au cours de cette discussion téléphonique, le chef de l'État français "a fait part de sa très vive préoccupation sur la situation à Gaza, condamné les violences et souligné l'importance de la protection des populations civiles et du droit à manifester pacifiquement", selon la présidence. Près de 60 Palestiniens ont été tués lundi et 2.400 blessés par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de heurts et de manifestations de masse contre l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, une promesse du président américain Donald Trump. M. Macron a "réaffirmé" auprès de M. Netanyahu "l'importance du dialogue pour relancer le processus de paix israélo-palestinien", a précisé l'Elysée. Le président français s'était auparavant entretenu lundi des tensions au Proche-Orient avec le roi Abdallah II de Jordanie et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Au cours de ces entretiens, il avait "condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants" palestiniens à Gaza tout en réaffirmant "son attachement à la sécurité d'Israël". (Belga)