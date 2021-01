Violences au Capitole: 15 personnes inculpées par la justice fédérale (officiel)

Quinze personnes ont été inculpées pour les violences au Capitole, dont l'homme photographié dans le bureau de la cheffe démocrate Nancy Pelosi, qui a été arrêté vendredi matin, a annoncé le ministère de la Justice.

"Nous sommes en mesure d'annoncer quinze inculpations par la justice fédérale", a déclaré lors d'un point-presse Ken Kohl, du bureau du procureur fédéral de Washington.

Treize personnes ont déjà été formellement inculpées, notamment pour intrusion et désordre dans un bâtiment fédéral, et les autres le seront prochainement, a précisé le ministère dans un communiqué.

Trois sont actuellement en détention, deux ont été remises en liberté après présentation à un juge.

Aucun chef d'inculpation ne fait référence à une "insurrection" ou "incitation à la violence" et des poursuites de ce type ne sont pas envisagées à ce stade, a déclaré M. Kohl.

De nombreuses voix demandent des poursuites contre le président Trump, accusé d'avoir encouragé ses sympathisants à marcher sur le parlement au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival, Joe Biden, à la présidentielle.

Parmi les personnes poursuivies se trouvent un homme qui avait onze cocktails molotov dans un véhicule garé près du Congrès, un autre qui a donné des coups de poing à un policier du Capitole en forçant le passage et un troisième entré avec une arme à feu chargée dans l'enceinte du Congrès.

Richard Barnett, qui s'était introduit dans les bureaux de la présidente de la Chambre des représentants, où il avait posé pour les caméras avant de laisser un message, a été interpellé à Little Rock dans l'Arkansas et inculpé, entre autres, pour "intrusion violente" dans l'enceinte du Congrès, selon M. Kohl.

Un élu républicain du Congrès de Virginie occidentale, qui s'était filmé lors de l'intrusion, fait également l'objet de poursuites.

D'autres arrestations et inculpations auront lieu. "Nous avons littéralement des centaines de procureurs et d'agents qui travaillent depuis trois centres de commande, 24H/24 et 7 jours sur 7", a ajouté le responsable.

Par ailleurs, la justice locale a procédé à une quarantaine d'inculpations liées aux manifestations des pro-Trump à Washington mercredi, notamment pour violation du couvre-feu mis en place après l'assaut sur le Capitole, ou pour des infractions aux lois sur les armes à feu dans la capitale fédérale.