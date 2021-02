Violences conjugales: la ligne 3919 accessible 24H/24 "d'ici juin" (Moreno)

Les horaires de la ligne d'écoute 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales seront élargis "d'ici juin" pour passer à une ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, a annoncé samedi la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno.

"Nous allons faire en sorte que d'ici le mois de juin, toutes les femmes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aient accès à cette ligne d'accompagnement et d'aide", a dit Mme Moreno sur FranceInfo.

Cet élargissement, qui doit notamment bénéficier aux femmes vivant dans les départements et territoires d'outre-mer (actuellement gênées par le décalage horaire avec la métropole), avait été annoncé au moment du Grenelle contre les violences conjugales, fin 2019. La ligne doit également devenir accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

Pour mener à bien cette réforme, le gouvernement avait expliqué qu'il allait "nationaliser" le 3919, et en conséquence avait lancé fin 2020 un appel d'offres pour sélectionner l'opérateur devant le gérer à l'avenir.

Mais cette procédure avait été vivement critiquée par des associations de défense des femmes, et notamment par la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF), qui a créé et gère le 3919 depuis 1992 et craignait d'en être évincée.

Devant l'ampleur de la polémique, le gouvernement a finalement annoncé le 25 janvier qu'il consentait à "interrompre" l'appel d'offres. Le cabinet de Mme Moreno avait alors expliqué qu'il allait "étudier (...) toutes les options sur la manière de continuer à faire vivre et à améliorer le 3919".