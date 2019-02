Violences en Haïti: Washington rappelle ses diplomates non essentiels

(Belga) Washington a annoncé jeudi soir le rappel de ses diplomates non essentiels et de leurs familles basés en Haïti et a exhorté les Américains à ne pas se rendre dans ce pays où se déroulent depuis une semaine des manifestations violentes.

"Il y a actuellement des manifestations de grande ampleur, violentes et imprévisibles à Port-au-Prince et ailleurs en Haïti", a expliqué le département d'Etat dans la dernière mise à jour de ses conseils aux voyageurs, mettant en garde contre la "criminalité" et l'"instabilité civile". "Le gouvernement américain a des capacités limitées pour fournir des services d'urgence aux citoyens américains en Haïti", a-t-il prévenu, soulignant que les "voyageurs sont parfois pris pour cible, suivis et attaqués violemment et dépouillés peu après avoir quitté l'aéroport international de Port-au-Prince". L'ambassade américaine a également dressé une liste de recommandations à l'intention de son personnel encore sur place --comme éviter de circuler à pied dans la plupart des quartiers-- et d'interdictions (ne pas utiliser de transports en commun ou de taxis, ne pas se rendre dans les banques, ne pas retirer de l'argent aux distributeurs, ne pas circuler à la nuit tombée). Au moins sept personnes ont été tuées depuis le début du mouvement le 7 février pour protester contre l'absence d'amélioration des conditions de vie dont est rendu responsable le président Jovenel Moïse. M. Moïse a fini par prendre la parole jeudi soir pour la première fois depuis que les manifestations ont commencé, affirmant qu'il ne laisserait "pas le pays aux mains des gangs armés et des trafiquants de drogue". Face à la dégradation de la situation en Haïti, le département d'Etat avait déjà ordonné mardi à tous les enfants du personnel diplomatique de l'ambassade des Etats-Unis de quitter le territoire. Il avait aussi "approuvé" le départ du personnel américain non essentiel.