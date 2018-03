Violences envers les Rohingyas - Amal Clooney va défendre les deux journalistes de Reuters détenus en Birmanie

(Belga) L'avocate Amal Clooney, épouse de l'acteur américain George Clooney, va assurer la défense des deux journalistes birmans de l'agence de presse Reuters détenus en Birmanie pour avoir enquêté sur le massacre de dix Rohingyas.

Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont été interpellés le 12 décembre par la police birmane et placés depuis en détention provisoire, dans l'attente de leur procès. Ils sont mis en cause pour avoir enquêté sur le massacre de dix Rohingyas par l'armée et des villageois bouddhistes. Ils encourent chacun quatorze ans d'emprisonnement. Le travail des journalistes s'appuyait sur des témoignages de villageois bouddhistes, de membres de forces de sécurité et de proches des hommes tués. "Wa Lone et Kyaw Soe Oo sont poursuivis pour avoir publié des informations", a commenté Amal Clooney dans un communiqué publié jeudi. Pour l'avocate, après examen du dossier, "il est clair, sans aucun doute, que ces deux journalistes sont innocents et devraient être libérés immédiatement." L'issue de ce dossier "nous dira beaucoup sur le respect du droit et de la liberté d'expression par la Birmanie", a estimé Amal Clooney. Près de 700.000 membres de la minorité musulmane Rohingya ont fui les violences de l'Etat Rakhine, en Birmanie, depuis le lancement en août 2017 d'une offensive de l'armée birmane contre des rebelles musulmans.